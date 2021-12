annonse

Det norske kvinnelandslaget i håndball spilte mot Iran. Da ble hijab omtalt som uttrykk for mangfold.

– Dette til tross for at jentene kommer fra et land hvor bruk av hijab og tildekning langt fra er frivillig. Iran er det eneste landet i verden som har tvunget kvinner til å dekke seg til i over førti år – med loven i hånd, skriver Mina Bai i Klassekampen, og mener at dette ikke er riktig:

– Jeg opplever mangelen på bevissthet om dette som trist. Da Sør-Afrika hadde apartheid, var det mange vestlige land som boikottet regimet. Da Kinas behandling av uigurene ble avdekket, fikk det enorm oppmerksomhet i vesten. Vi vet at muslimer blir forfulgt i Myanmar. Men når en konsekvens av et islamistisk regime blir kringkastet i beste sendetid, blir det heiet fram.

Mina Bai er født i Iran i 1968 og er forfatter. Hun er utdannet ingeniør med informatikkfag ved Universitetet i Oslo. Som forfatter skriver hun om kvinnefrigjøring fra kulturelt, religiøst, tradisjonelt tyranni og identitet og tilhørighet.

Hun skriver i Klassekampen at tildekking er en grunnpilar for islamister i Iran. De mener muslimske kvinner ikke er muslimer dersom de ikke dekker seg til. De vil ikke engang begrense dogmet til sitt eget land – islamister tenker globalt.

– Hvorfor blir ikke kunnskapen om iranske kvinners kamp mot påbud for hijab mer kjent, slik at vi slipper å bli vitner til at iranske kvinner som bruker hijab under press blir heiet fram som forbilder for kvinner med hijab i sport? Det er jo nettopp det islamistene vil, skriver hun, og legger til:

– Når jeg kritiserer hijabtvang i Iran, er det islamistenes tvang jeg kritiserer, og ikke kvinnene.

Mina Bai forteller videre at tildekking av iranske sportsutøvere er et godt eksempel på det krysspresset kvinner settes i. Idrettsutøverne tvinges til å dekke seg til, samtidig som de blir rost i vesten som rollefigurer.

– Her har islamistene vunnet, mener iranskfødte Bai.

