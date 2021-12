annonse

Erling Braut Haaland bøtter inn med mål. I onsdagens kamp ble det to skåringer da Dortmund vant 3-0 over Greuther Fürth i tysk Bundesliga.

Det betyr at Haaland står med utrolige 53 mål på 53 kamper for Borussia Dortmund i Tyskland. En statestikk som flere lar seg imponere av.

– Kun 21 år gammel. Han er et fenomen, skrives det på twitter.

Ingen svakhet

ledermålet på straffespark etter at hans eget skudd ble stoppet av armen til Maximilian Bauer etter en halv times spill.

Kampen var spennende helt til Haaland nikket inn et frispark fra Julian Brandt i det 82. minutt. Bauer greide ikke komme opp i luftduell med nordmannen, og kampen var punktert. Rett etter ble den norske stjernespissen byttet ut.

Jan Åge Fjørtoft er en av de som mener Haaland har blitt bedre på hodet.

– Husker du tiden da heading var en del av Haalands svakhet. Det er det ikke lenger, skriver han på twitter.

Remember the time when heading was a part of Haaland’s weakness. It’s not any more

— Jan Aage Fjørtoft 🏳️‍🌈 🇳🇴 (@JanAageFjortoft) December 15, 2021