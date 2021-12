annonse

– Dere har gjort ubotelig skade på NTNUs omdømme. De ansatte er nå redd dere, skriver to tidligere ansatte.

De har advart før. I 2013 skrev de en kronikk hvor de omtalte egen arbeidsplass som «stabilt blant de svakeste universitetene i Skandinavia» etter det de mente var «lang tids byråkratisk styre».

Men det har ikke blitt bedre, snarere verre, ifølge de to.

– Dessverre Anne Borg, du og dekan Tine A. Hestbek, sammen med tidligere dekan nåværende prorektor Marit Reitan, må alle gå. Ta med deg den hurven av advokater du omgir deg med i samme slengen, skriver de pensjonerte NTNU-professorene Einar N. Strømmen og Tor G. Syvertsen i Khrono.

De sier rett ut hva de mener:

– Det hjelper ikke at du skyver arbeidsmiljø og sutrete studenter foran deg. Dere kan ikke forlange denne typen politisk renhet fra de ansatte ved et norsk universitet, det går bare ikke.

De er begge professor emeritus ved NTNU. De skriver at Anne Borg har vist manglende dømmekraft og vanskjøttet det embetet hun er satt til å forvalte. De mener videre at stillingsvernet til det vitenskapelige personalet er der for at man skal kunne ytre seg provoserende, uten frykt for å bli overvåket og forfulgt av sin arbeidsgiver. Det er det som er akademisk ytringsfrihet.

– Hvis en ansatt sier noe du synes faller utenfor, risikerer man da å bli overvåket? Hvordan? Og av hvem? Kan man få sin PC inndratt og sendt til et eksternt advokatfirma for bevisgransking?, spør de.

– Hvis en av dine undersåtter oppdager noe mistenkelig ved en av sine kolleger, for eksempel at noen ser en nettside hvor det spres propaganda eller rasistiske ytringer som ligger utenfor det du har godkjent, til høyre eller venstre, er det da forskriftsmessig at det i hemmelighet fotograferes for å «dokumentere» adferden?

De hevder at NTNU ble nødt til å kjøpe seg ut av problemene.

– NTNUs styre gjorde et desperat forsøk på å redde dere, de bladde opp seddelbunken for å kjøpe dere fri. Men Eikrem-saken forsvinner ikke, den kommer til å leve i to hundre år. Etter dette regner vi med at vår emeritus-status ryker. Men til gjengjeld vil vi slippe å skjemmes over NTNU. Fra tribuneplass lever vi godt med det, sier de, og legger til:

– For alle andre, dere som fremdeles er ansatt ved NTNU, er det ikke like enkelt. Du må passe deg, det kan snart bli din tur.

