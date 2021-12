annonse

Federal Reserve må balansere på en knivsegg for å navigere den amerikanske økonomien trygt mellom risikoen for galopperende inflasjon på den ene siden og faren for kredittkrønsj på den andre.

Den amerikanske sentralbanken strammet som ventet inn pengepolitikken onsdag kveld.

I tråd med markedets forventninger doblet Fed takten i nedskaleringen av sitt aktivakjøpsprogram til 30 milliarder per måned, til en ny månedstakt på 90 milliarder dollar per måned. På forrige måneds rentemøte varslet Fed at kjøpene ville reduseres med 15 milliarder dollar per måned for november og desember, fra nivået på 120 milliarder dollar per måned som hadde vært marsjtakten siden juni.

Noe mer overraskende var det at sentralbanken varslet at den ser for seg tre renteøkninger i 2022, i motsetning til to hevinger, som var konsensus blant økonomer. Fed ser for seg ytterligere tre økninger i 2023, selv om det naturligvis er knyttet mye høyere usikkerhet til. Den første rentehevingen kan komme allerede i mars.

Forbigående eller permanent inflasjon

Beskrivelsen av inflasjonen som forbigående («transitory») ble skrinlagt fra Feds kommuniké, og erstattet med setningen at: «tilbuds- og etterspørselsubalanser knyttet til pandemien og gjenåpningen av økonomien har fortsatt å bidra til eleverte inflasjonsnivåer.»

Dette ordvalget har vært gjenstand for økende kontrovers de siste månedene i takt med økonomisk statistikk som har tydet mer på eskalerende enn forbigående inflasjon. Konsumprisindeksen i USA steg med 6,8 prosent på årsbasis i november — det høyeste siden 1982. Tirsdag viste en rapport at produsentprisene steg med 0,8 prosent i november, eller 9,6 prosent annualisert, som er det høyeste nivået siden statistikken startet i 2010.

Den profilerte økonomen Mohamed el-Erian beskrev tidligere i uken Feds diagnose av inflasjonen som forbigående som en av de største skivebommene i sentralbankens historie. Det er representativt for en utbredt oppfatning blant økonomer at Fed har havnet bak kurven og nå befinner seg mellom barken og veden.

Tidligere regionspresident for Federal Reserve i Minneapolis, Narayana Kocherlakota, skrev i en kronikk at Fed risikerer å gjenta samme tabbe som på slutten av 1960-tallet, da banken overså den tiltagende inflasjonen som fulgte av den store opptrappingen av Vietnam-krigen.

Men selv om ordet transitory har blitt skrotet, hvor mye har Feds situasjonsanalyse egentlig endret seg? Medlemmene av den pengepolitiske komiteen tror fortsatt at inflasjonen i amerikansk økonomi vil moderere seg fra 5,3 prosent i år til 2,6 prosent i 2022. Og som Bloombergs Joe Weisenthal spør retorisk på Twitter, med samtykke fra Paul Krugman, «Er ‘relatert til pandemien og gjenåpningen av økonomien’ bare en annen måte å si forbigående?»

Markedet har større tro på Jerome Powells balansekunster enn hans ekskolleger har

Interessant nok nådde markedets inflasjonsforventninger en foreløpig topp i midten av november. I takt med at forventningene til at Fed ville stramme inn bygget seg opp og spredde uro i finansmarkedene den siste måneden, har forventningene til inflasjonen sunket. Ergo, Det kan tyde på at markedsaktører har en viss tro på at Fed kan lykkes med sin delikate balanseakt.

Dog er ikke alle overbevist. Tidligere president i Feds mektige New York-filial, William Dudley, sa i et intervju etter rentebeslutningen at komiteens fremtidsprognoser ikke henger på greip. Han siktet da spesielt til at sentralbanken ser for seg at arbeidsledigheten vil holde seg på et nivå som i praksis innebærer full sysselsetting i tre år, samtidig som at inflasjonen «magisk» vil smelte vekk ned mot inflasjonsmålet på to prosent. Det er ikke hver dag tidligere sentralbankierer er så krasse i kritikken av sine ekskolleger.

Så er det ønsketenking Federal Reserve driver med?

Kanskje. Eller så prøver de deperat å kursjustere, men å kommunisere den nye kursen på en måte som sender minst mulig sjokkbølger i markedene.

På pressekonferansen etter rentebeslutningen ble sentralbanksjef, Jerome Powell, som ble gitt fornyet mandat av Joe Biden i november, spurt om hvorfor han ikke fjerner de pengepolitiske stimulansene mer i en fei, istedenfor små, gradvise kutt i de månedlige aktivakjøpene.

Powells klare svar var at en gradvis, forsiktig og metodisk nedtrapping er å foretrekke, fremfor å foreta noe raskt og brutalt. Det er trolig både sant, samtidig som det viser hvilken vanskelig situasjon moderne sentralbanker har satt seg i.

Som å snu en supertanker

Sentralbankene er nå så store — Feds balanse er i dag dobbelt så stor som før korona — og med en så enorm innflytelse over finansmarkedene, at de kun kan snu kurs like sent som en supertanker. Eller rettere sagt, sentralbanken kan pøse på med nye stimulanser over natten, men den kan kun stramme inn ekstremt sakte og varsomt. Risikoen for å gå på skjæret som en KNM Helge Ingstad innen kursen er rettet opp er da overhengende. Det er en lite misunnelsesverdig posisjon å være i.

Tidligere finansminister Larry Summers uttalte tidligere i uken at det vil bli veldig vanskelig for Fed å organisere en soft landing, og advarte om risiko for en spontan deflatering av finansmarkedene hvis Fed trår feil.

Sentralbankkritikeren Peter Schiff tror Fed har malt seg inn i et hjørne, og hverken har evne eller vilje til å få bukt med inflasjonen uten å krasje finansmarkedene. Tvunget til å velge tror Schiff at Fed vil prioritere å blåse opp børsene, og heller la inflasjonen løpe løpsk. Basert på den sterke sluttspurten på Wall Street i timene etter rentebeslutningen, kan det tyde på at markedet deler den oppfatningen.

Det internasjonale pengefondet (IMF) advarte tidligere på onsdagen om den enorme gjeldsveksten i verdensøkonomien i kjølvannet av pandemien. For å treffe den rette miksen av finans- og pengepolitikk i et landskap med høy gjeld og økende inflasjon, mener IMF at myndigheter må ha tre ting: 1) politikkfleksibilitet, 2) smidig tilpasningsevne til endrede omstendigheter, og 3) troverdige og bærekraftige mellomlangsiktige finanspolitiske planer.

Dessverre har Federal Reserve ingen av delene, og trenger derfor en stor dose flaks.

