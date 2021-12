annonse

Parken skal inneholde et sted mellom 66 og 91 vindturbiner. Turbinene skal være fra 260 til 340 meter høye.

Prosjektet har fått navnet «Vidar», og skal utbygges på på svensk side av fjorden, men vil likevel være godt synlig fra norsk side.

Avstanden til Færder fyr kommer til å bli underkant av tyve kilometer. I sammenligning er Færder Fyr 43 meter høyt. Avstanden til Verdens ende på Tjøme er 35 kilometer, og det er rundt 36 kilometer fra Hvaler.

Vindmøllene skal ha en flytende forankring, og kommer til å dekket et areal på 201 kvadratkilometer. Parken vil begynnes på vestsiden av Koster og strekkes i retning Verdens ende på Tjøme.

Bak vindmølleparken står det svenske selskapet Zephyr AB. De satser tungt på det grønne skiftet, og mener det er nødvendig å erstatte energiproduksjon basert på fossile kilder med fornybar energi. Zephyr AB sier at vindkraftproduksjon er en fornuftig og lønnsom måte å gjøre dette på. På hjemmesiden skriver de at temperaturen øker, snø og is smelter, havet stiger og blir surere og vi har mer ekstremvær. Klimaendringene kan få alvorlige konsekvenser for både mennesker og natur.

Zephyr AB skriver at vi har dårlig tid for å nå klimamålene, og de tror at elektrisk energibruk basert på fornybar energi, er det viktigste vi kan gjøre for å redusere klimagassutslippene.

De påstår at vindkraftproduksjon kan bidra til det grønne skiftet og må være en del av løsningen på klimautfordringen.

Miljødirektoratet har publisert en høringsuttalelse om vindmølleparken på nett, om noen skulle ha innvendinger.

