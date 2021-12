annonse

annonse

Skal de komme videre i forhandlingene om regjeringens krisepakke for strømkundene, må SV og regjeringspartiene ha hjelp fra toppnivå.

Torsdag gikk nemlig strømforhandlingene i vranglås på komiténivå i Stortinget.

Det medfører at SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, parlamentarisk leder Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet og parlamentarisk leder Marit Arnstad Senterpartiet nå er koblet inn for å forsøke å finne en løsning.

annonse

SV har gått inn med krystallklare krav, ifølge Fylkesnes.

– Vi har ment at det er store mangler i det regjeringen har lagt fram, sier Fylkesnes, etter sitt første møte med Aasrud og Arnstad torsdag ettermiddag.

– Med våre forslag vil folk flest komme bedre ut av det, spesielt de som har store utfordringer med strømregningene, fastslår han.

annonse

– For lavt

Partene skal forhandle om regjeringens milliardpakke med strømhjelp til husholdningene.

Regjeringen har foreslått at staten skal ta 50 prosent av regningen for det overstigende når strømprisen overstiger 70 øre per kilowattime.

– Vi syns det er for lavt, sier Fylkesnes.

Han krever nå at staten må ta en større del av regningen, men ønsker ikke å tallfeste kravet nærmere.

SV ønsker dessuten mer pengehjelp til de som mottar bostøtte og sosialhjelp. Disse har fått økt støtte allerede tidligere i høst, men SV mener hjelpen må økes enda mer.

– Det er mange som fortsatt ramler utenfor. Det er ulike typer terskler. Det er folk som havner i en veldig vanskelig økonomisk situasjon, men som likevel ikke kvalifiserer til å komme innenfor ulike ordninger. Så der er ikke jobben gjort, sier Fylkesnes.

Fremdrift

Det er også konflikt rundt hvor raskt saken skal behandles i Stortinget. Ettersom ordningen er lagt frem i form av et lovforslag, må saken behandles to ganger i Stortinget med minst tre dagers mellomrom. Regjeringspartiene ønsker at forslaget skal behandles ferdig før jul, noe som i praksis betyr at vedtaket må gjøres første gang senest lørdag og andre gang senest tirsdag.

annonse

Arnstad anser at Stortinget bør førstegangsbehandle lovforslaget allerede kommende fredag.

– Vi mener det haster. Vi er nødt til å komme videre, sier Arnstad til NTB.

Også Aasrud vil ha en rask avklaring.

Tok tidlig initiativ

Lars Haltbrekken ledet forhandlingene for SV før Fylkesnes måtte overta. Han sliter med å forstå regjeringspartienes «plutselige» hastverk.

– Vi tilbød oss å forhandle med dem før de la frem forslaget på lørdag. Det ville de ikke. Vi tok tidlig initiativ til å begynne å diskutere dette i Stortinget, påpeker han.

SVs mener nå at Stortinget bør holde et ekstraordinært møte i romjulen for å annengangsbehandle saken, om nødvendig.

– Vi bruker gjerne juleferien for å sikre de som sitter nederst ved bordet, en bedre støtteordning, sier Haltbrekken.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474