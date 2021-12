annonse

annonse

Sverige vil fra 21. desember kreve coronapass for folk som reiser fra Norden til Sverige.

– Vi ser en økende smittespredning i Europa, men også i våre naboland. I Sverige har vi nå krav om coronapass med innreise fra alle land unntatt Norden. I dag vil regjeringen fatte et slikt vedtak at det blir et slikt krav også for de nordiske landene, sier statsministeren i Sverige Magdalena Andersson torsdag.

Nordmenn er velkommen til Sverige, men må da følge de samme restriksjonene i julen som gjelder i Norge, sier hun.

annonse

Norge har en mye høyere smittespredning enn Sverige, påpeker hun, og dermed høyere helsebelastning.

– Ikke flytt festen over grensen, legger hun til.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474