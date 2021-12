annonse

Ståle Solbakkens landslag møter Sverige, Serbia og Slovenia i nasjonsligaens B-divisjon neste år. Det spilles fire kamper i juni og to i september.

Norges spillere får et gjensyn med to av lagene som knuste drømmen om norsk deltakelse i sommerens EM-sluttspill. Sverige endte på plassen foran Norge i EM-kvalifiseringen i 2019, mens Serbia i fjor høst ble for sterk i semifinalen under nasjonsligaomspillet om de siste EM-plassene.

– Sportslig er det en veldig tøff gruppe, men det blir herlige kamper, sa Solbakken-assistent Brede Hangeland i TV 2s sending fra trekningen.

Norge var seedet på nivå 2 i trekningen, rett bak lagene som rykket ned fra A-divisjonen. Sverige var kanskje det vanskeligste laget fra seedingsnivå 1, Serbia ganske sikkert det tøffeste fra nivå 3.

Flyttet fram

På grunn av VM-sluttspillet i Qatar senhøsten er nasjonsligaen flyttet fram slik at de fire første rundene spilles på forsommeren og de to siste tidlig på høsten. De fire første rundene spilles i tiden 2. til 14. juni, de to siste i tiden 22. til 27. september.

Formatet for EM-kvalifiseringen i 2023 er ennå ikke bestemt, men det er som forrige gang sannsynlig at lag som gjør det bra i nasjonsligaen kan få en ekstrasjanse til å kvalifisere seg.

Bare nesten

Norge var nær opprykk til A-divisjonen i forrige nasjonsliga i fjor, men måtte nøye seg med 2.-plass i sin gruppe da hele troppen til de to siste kampene havnet i karantene. Det førte til at Norge ikke kunne stille lag borte mot Romania og ble dømt til 0-3-tap, før et «nødlandslag» spilte 1-1 i gruppefinalen i Østerrike.

Da nasjonsligaen ble innført i 2018, vant Norge sin gruppe i C-divisjonen og rykket opp til B-nivået. Da var Slovenia blant motstanderne.

