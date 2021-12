annonse

Journalist Gerhard Helskog slutter i TV 2, tre år etter at han fikk påvist sykdommen Parkinsons.

Helskog (58) har ledet noen av TV-kanalens mest profilerte programmer, som Dokument 2, Bak din rygg, Rikets tilstand og Vårt Lille Land.

I et intervju med God Morgen, Norge forteller han torsdag om hvordan han oppdaget symptomene for første gang for tre år siden. På et stort lederseminar hos TV-kanalen ble han svimmel og opplevde kraftige skjelvinger på hendene. Ikke lenge etterpå fikk han diagnosen.

– Det finnes ingen kur. Alt jeg kan gjøre er å prøve å bremse utviklingen, sier Gerhard.

Parkinsons er en alvorlig sykdom som oppstår når visse nerveceller i hjernen slutter å lage nok dopamin. Mangel på denne kjemiske substansen fører til at det er vanskelig å kontrollere musklene og gir skjelvinger.

Etter diagnosen har han fortsatt å jobbe, men nå går det ikke lenger.

– Jeg har levd et fantastisk rikt journalist-liv og er takknemlig for alle mulighetene jeg har fått. Det har vært dypt meningsfylt. Nå må jeg finne andre måter å være til nytte, i det små. Det er en tid for alt, sier han.

