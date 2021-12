annonse

annonse

Unge Venstre reagerer på at Høyres innvandringspolitiske talsperson, Mari Holm Lønseth, skrev at 74 prosent av voksne med lavinntekt er innvandrere.

Katja Busuttil er ikke nådig i kritikken av Høyre.

– En slik fremstilling av innvandrere er ensidig og bidrar til å forsterke negative stereotypier. I istedenfor å fokusere på at «innvandrere ikke arbeider», bør man ta problemet fra roten, og se på hvorfor mange ikke kommer inn i arbeidslivet, skriver hun i Nettavisen.

annonse

– Bildet er likevel mer komplekst enn å be folk ta språkkurs og arbeid, slikt Lønseth fremmer.

Les også: La oss hjelpe migrantene på Lesvos – HJEM (+)

Unge Venstre-politikeren skriver at før man kan stille krav til arbeid og språk, må samtlige mennesker ha forutsetningene som gjør dem i stand til å jobbe.

annonse

– En del av menneskene som har flyktet eller kommer gjennom familiegjenforening bærer ofte med seg tung bagasje – med erfaring fra krig, traumer og vonde opplevelser, skriver hun.

– Lønseth og andre politikere bør fokusere på hvordan dette kan forbedres, for konsekvensene kan i verste tilfelle føre til forverring av helse og gjøre veien til arbeidsmarkedet enda lengre.

Les også: Den franske øya Mayotte i Indiahavet – Europas nye bakdør? (+)

Hun mener det må satses på å forbedre deres psykiske helse, og at de opplever ofte vanskelige forhold i Norge, med blant annet fremmedfrykt. Det gir et dårlig utgangspunkt for å etablere seg i samfunnslivet. Likevel hevder hun vi har internasjonale forpliktelser.

– Det er fullt mulig å følge FNs oppfordring om å ta imot 5000 kvoteflyktninger, samtidig som det legges til rette for at samtlige mennesker får et godt liv i Norge.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474