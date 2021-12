annonse

annonse

Uvaksinerte personer er overrepresenterte blant alvorlig syke covid-pasienter.

Vaksinetvang, som man har gått inn for i Østerrike, er nok ikke veien å gå. Det er heller ikke nødvendig å gå til det skrittet i Norge. De fleste vaksinerer seg gjerne, både av hensyn til samfunnet og for sin egen helses skyld.

Vi skal være utrolig glade for at vi har vaksiner. Det er en grunn til at folk ikke dør av polio ved syvårsalderen lenger. Vaksinemotstand er imidlertid ikke noe nytt med coronapandemien. Slik motstand har eksistert lenge.

annonse

Vaksiner har medført at noen sykdommer, som plaget menneskeheten i århundrer, nå er nær utryddet. Moderne medisin har i det hele tatt bidratt til at vi lever lenger, og er friskere, enn våre forfedre og -mødre kunne drømme om.

Det er litt mer forståelig at det er noe skepsis spesifikt mot vaksineringen mot covid-19. Covid-vaksinene ble fremstilt svært raskt, og det er grunn til å være på vakt mot eventuelle bivirkninger.

Men det er også viktig å huske på at alle medisiner og preparater har bivirkninger av noe slag. Det er ikke noe unikt for vaksiner, hverken mot covid eller noe annet.

annonse

Faktum er at de uvaksinerte blir sykere enn andre. Dette er ikke noe helsemyndighetene bare finner på. Vi vet dette nå. Åtte prosent av befolkningen er uvaksinert. Likevel utgjør disse over halvparten av de sykeste innlagte coronapasientene. Det er også rapportert at samtlige coronapasienter på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, er uvaksinerte. Senest i dag, torsdag morgen, kunne jeg høre nok en nyhet på radio i bilen om at uvaksinerte flokker til landets sykehus, og at flere sier de angrer på at de ikke vaksinerte seg.

Belastning

Alt dette betyr at om man velger å ikke vaksinere seg, så løper man en større risiko for å belaste kapasiteten ved landets sykehus. Man burde selvfølgelig ha sikret økt kapasitet i helsevesenet, men det er en annen sak.

Faktum er at de som velger å ikke vaksinere seg kan bli en belastning for oss andre. Ikke minst fordi myndighetene innfører tiltak for å begrense smitte, for å skjerme kapasiteten ved sykehusene, der uvaksinerte er overrepresentert blant de alvorlig syke. Det betyr jo at vi nå ikke kan gå på byen, ha julebord, drive med idrett, og at mange bedrifter vil slite, fordi myndighetene er redde for en overbelastning av systemet.

Man bør absolutt lytte til helsemyndighetene. Man skal ikke sluke alt rått, men det er tendenser i noen kretser til at man mistror absolutt alt som kommer fra FHI, Helsedirektoratet og departementet. Det er en overdreven demonisering hos enkelte. Det er ingen grunn til å spre mistillit. Vi har tradisjonelt vært et land der vi stoler på hverandre og på institusjonene våre. Det må vi fortsette å være. Det kan være veldig nyttig for krisehåndteringen. Men da er det også viktig at myndighetene tar ansvar, og sikrer økt kapasitet i helsevesenet, samt at det er høy grad av åpenhet om det man vet, og det man ikke vet, om både covid-19, ulike varianter og vaksiner.

Og så er det viktig at tiltakene gir mening. Er det forholdsmessighet her? Tiltakene regjeringen kom med denne uken, deriblant full skjenkestopp, er katastrofale for næringslivet. Er det verdt det?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474