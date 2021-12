annonse

Allierte av Vesten avviste torsdag Russlands forsøk på å hindre et eventuelt ukrainsk medlemskap i Nato.

De ber Russland komme tilbake til forhandlingsbordet, skriver NTB.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å forhandle direkte med USAs president Joe Biden for å løse den spente situasjonen langs grensen mot Ukraina.

På europeisk side vil man tilbake til Normandie-formatet, som er samtaler mellom Ukraina, Russland, Frankrike og Tyskland. Flere EU-ledere har varslet at det vil komme kraftige økonomiske sanksjoner hvis Russland bruker militær makt mot Ukraina.

Onsdag overleverte Russland en liste med sikkerhetskrav til USAs viseutenriksminister Karen Donfried. Russland krever blant annet at Nato stopper sin østlige utvidelse, og går tilbake på løftet om at Ukraina kan bli medlem av forsvarsalliansen.

I 2008 åpnet Nato formelt døren for ukrainsk Nato-medlemskap, men fremdriften i saken etterpå har vært lik null.

Mener Ukraina må bestemme

Torsdag hadde Donfried et møte med Natos generalsekretær Stoltenberg for å drøfte kravene fra Russland. Stoltenberg hadde også et møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj samme dag.

Stoltenberg presiserte under en felles pressekonferanse at beslutningen om et eventuelt medlemskap for Ukraina er en beslutning som må tas av ukrainske myndigheter.

– Vi vil ikke gå på akkord med Ukrainas rett til å velge sin egen vei. Vi vil ikke gå på akkord med Natos rett til å beskytte og forsvare alle Nato-allierte, sa Stoltenberg.

Han slo også fast at Natos samarbeid med Ukraina er viktig for begge sider, og ikke på noen måte en trussel mot Russland.

– Dyttet Ukraina inn i Nato

Zelenskyj deltok på et toppmøte med EUs stats- og regjeringssjefer onsdag, hvorav de fleste av dem forsto og støttet landets posisjon i konflikten.

Presidenten er imidlertid frustrert over at Europa ikke vil ta preventive grep overfor Russland.

– Siden 2014, siden starten av krigen, har Russland etter mitt syn dyttet Ukraina inn i Nato, sier Zelenskyj.

Han mener at noen EU-land ikke forstår den umiddelbare faren Ukraina står overfor, og ber dem handle raskt.

