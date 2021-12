annonse

annonse

Sergio Agüero ble anbefalt av leger å legge opp som fotballspiller etter at han kollapset på banen og holdt seg til hjertet i en Barcelona-kamp i slutten av oktober.

Etter bare et halvt år som Barcelona-spiller måtte 33-åringen gi seg. Han annonserte avgjørelsen på en pressekonferanse onsdag.

– Denne pressekonferansen er for at jeg må annonsere at jeg slutter med å spille fotball. Jeg har avgjort at jeg vil slutte med profesjonell fotball. Det var en hard avgjørelse. Hovedårsaken til at jeg tok avgjørelsen er på grunn av min helse, og problemene jeg har hatt de siste månedene, forklarte Agüero.

annonse

Den tidlige pensjoneringen kommer på bakgrunn av forstyrrelser i hjerterytmen, først oppdaget under en kamp mot Alavés tidligere denne sesongen.

Spissen gikk i bakken og måtte ha øyeblikkelig medisinsk hjelp.

annonse

Flere tilfeller

Legene ba han om å legge opp.

– Da de tok den første fysiske testen på meg på klinikken, ringte det medisinske personalet meg for å fortelle meg at det var en veldig stor mulighet for at jeg ikke ville kunne fortsette å spille. En av legene sa rett ut til meg: «Det er nok nå», sa stjernespissen.

Det var under en kamp mot Alavés i begynnelsen av november at Agüero kollapset og holdt seg til hjertet.

Det er flere andre fotballspillere som har holdt seg til hjertet og kollapset på banen det siste halve året. Det skjedde senest i helgen i kampen mellom Manchester United og Norwhich, og i en italiensk Serie A-kamp.

Argentineren fikk kun med seg fem kamper for Barcelona, før han nå altså er tvunget til å legge opp.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474