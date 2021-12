annonse

Nylig la Miljøpartiet De Grønne frem sitt alternative statsbudsjett for 2022. De vil bruke mye mer penger enn det regjeringen foreslår.

– Det har lenge vært merkelig at MDG vil bruke mer penger på «alt», samtidig som staten allerede sliter med et oljekorrigert underskudd på rundt 300 milliarder kroner, skriver Are Søberg, som også er kjent som Sløseriombudsmannen på Facebook, i en kommentar i Nettavisen.

Hvis MDG får viljen sin, noe de ofte får ifølge Søberg, vil statens utgifter øke enda kraftigere, næringene som skal supplere oljebransjen får det tøffere, og folk vil jobbe mindre, siden MDG tilrettelegger for det.

– I god tid før 2035, som er sluttdatoen MDG har satt for oljenæringen, vil folk se at regnestykket for å få statsbudsjettet til å gå opp spriker enormt. Det vil tvinge frem at det enten må kuttes enormt i hele statsbudsjettet, eller så må politikerne la oljenæringen få leve videre for å finansiere moroa, skriver Søberg.

– Siden ikke MDG engang klarer å kutte småbeløp nå i 2021, vil de ikke klare å kutte enorme beløp i 2035.

Bistand

Det er mange enkle grep MDG kunne gjort for å redusere oljeavhengigheten, mener Søberg. Han peker blant annet på at det er lagt opp til at det skal brukes 41 milliarder kroner på bistand neste år. I det siste har debatten rundt bistanden blusset opp, etter at en pensjonert UD-topp karakteriserte bistanden som «bortkastet». MDG vil, dette til tross, bare øke bistandsbudsjettet.

– I dette som kunne vært en enkel salderingspost vil MDG ikke spare på noe. Nei, de vil bruke dobbelt så mye penger, altså 41 milliarder ekstra, skriver Søberg.

