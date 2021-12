annonse

Kan seil-baserte fartøy gjøre et comeback i maritim krigføring?

Ifølge Navy Times, begynte U.S. Naval Forces Central Command (NAVCENT) søndag operativ testing av en drone som benytter seg av et seil for fremdrift, som en del av den amerikanske marinen innsats i å utforske hvilken rolle ubemannede droner kan komme til å spille i USAs fremtidige flåte.

«Den sensorfylte Saildrone Explorer som testes i Aqaba-bukten utenfor Jordan kan gi US Navy en relativt rimelig måte å utvide siktlinjen på,» heter det i en offentlig uttalelse fra den amerikanske marinen, som kunngjorde testingen.

Dronen er 23 fot (ca. 7 meter) lang og 16 fot (ca. 5 meter) høy og er avhengig av vindkraft for å bevege seg. Den er også utstyrt med en solcelle-drevet sensorpakke, ifølge NAVCENT.

Fartøyet ble designet og bygget av det California-baserte selskapet Saildrone, og den amerikanske kystvakten begynte å teste Saildrone-fartøyer utenfor Hawaii høsten 2020.

Datainnsamling

Andre overflatedroner laget av selskapet har vært på årelange datainnsamlingsoppdrag. En seildrone foretok for eksempel en reise fra San Francisco til Hawaii på 34 dager i 2013, helt uten menneskelig innblanding, ifølge selskapet.

Den amerikanske marinen håper at Saildrones maskinlærings- og kunstige intelligens-kapasiteter kan gi flåten et rimelig, nullkarbonverktøy for å effektivt speide over horisonten.

Ifølge Saildrone-selskapet, er slike fartøy bygget for lange oppdrag til sjøs og er utstyrt med kameraer, automatiserte identifikasjonsmottakere og radar- eller infrarøde kameraer for bruk om natten.

Programvare ombord gjenkjenner mål av interesse og kan rapportere disse målene tilbake til andre skip i US Navy.

