Egentlig skulle nettleie-ordning bli innført 1. januar.

Men den blir nå utsatt til våren 2022 etter regjeringens forhandlinger med SV, skriver NTB.

– Mange har fryktet at den nye nettleieordningen ville gi økte utgifter på toppen av en allerede høy strømregning, sa SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

Terje Aasland fra Ap sier den nye ordningen har vært og er omdiskutert. Mange er usikre på effekten og hvordan de skal forholde seg. Derfor har de blitt enige om å vente til våren.

Det er ikke så lett, mener Energi-Norge

– Stortingspartiene vet utmerket godt at det ikke lenger er mulig for nettselskapene å utsette innføringen, fordi systemet allerede er teknisk på plass. Vi har lojalt innrettet oss etter det statsråden senest mandag sa til Stortinget, at ordningen skal innføres, sier Energi Norge-sjef Knut Kroepelien til Aftenposten.

– Vi har således ingen mulighet til å utsette ordningen i praksis, sier Kroepelien.

Enighet om en utvidet strømpakke

De skal bruke en milliard kroner mer for å øke kompensasjonen fra 50 til 55 prosent.

– Ingen skal måtte fryse seg gjennom vinteren i frykt for høye strømregninger. Strømpakka som vi nå er enige om, skal raskt bankes gjennom i Stortinget. Dermed sikres vanlige strømforbrukere mot ekstreme strømpriser gjennom at staten stiller opp og tar 55 prosent av regninga for det overskytende når kilowattprisen overstiger 70 øre, sier Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Terje Aasland.

