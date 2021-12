annonse

annonse

Kan det tenkes at de som blir syke, ligger på intensiven og dør på denne tiden av året, er de samme som ville vært det om de var vaksinert eller ei? Bli med på et tankeeksperiment.

Jeg er ingen antivaxxer. Men livserfaring har også gjort at jeg heller ikke er blindt myndighetstro. Mange vil si at jeg er alt for grundig – når jeg engasjerer meg i noe vil jeg gjerne analysere det ned til minste detalj. Når jeg nå blir bedt om å sprøyte en helt nyutviklet vaksinetype inn i kroppen ser jeg det som såpass alvorlig at det må analyseres. Jeg er jo først og fremst ansvarlig for min egen helse – og ivaretar andre sin ved å følge smittevernrådene.

Først fikk jeg høre at jeg måtte ta vaksinen fordi viruset var så dødelig. Nå viser det seg at det antakelig er mindre dødelig enn de årlige influensavirusene. At den påstått trygge AstraZeneca vaksinen jeg skulle få viste seg å bli tatt fra markedet etter noen tragiske dødsfall hos relativt unge og friske folk er også en annen sak (men noe jeg husker, og tar med i analysen).

annonse

Les også: Intensivsykepleiernes julebønn: – Ta vaksinen hvis du ikke har gjort det!

Så fikk jeg høre at jeg måtte ta vaksinen for å beskytte min stakkars bestemor. Nå viser det seg at vaksinerte videresmitter like mye som uvaksinerte. Det var ikke det de sa i fjor (igjen noe jeg husker, og tar med i analysen).

Nå får jeg høre at jeg må ta vaksinen fordi uvaksinerte er overrepresentert på intensiven.

annonse

Hmm – myndighetene har tydeligvis feilinformert tidligere, kan de gjøre det også nå? Tall på smittede, sykehusinnlagte og døde er det ikke lett å skremme med lenger. Alle de kategoriene er tilbakevist. Intensivpasienter – kan det være det siste, lille halmstrået?

I stedet for å dra deg inn i en lang avhandling om usikkerheten rundt disse intensivtallene, som innbefatter så få og er over så kort tid at det ikke er rett å trekke gyldige slutninger fra, vil jeg invitere deg med på et tankeeksperiment, fulgt opp av noen spørsmål:

Det dør, er sykehus- og intensivinnlagt omtrent like mange på denne tiden av året som det var i fjor samme tid. Den ene store forskjellen er at nå er 90% av de over 18 år fullvaksinert. Dersom vaksinen var så effektiv som lovet, skulle vi ikke da ha sett det på statistikken? Det nokså nye argumentet om at «vaksinene beskytter ikke 100%» tar jeg mer som en bortforklaring, og er ikke med i analysen.

Les også: Prøvde å lure til seg vaksinesertifikat ved å bruke falsk arm

Den andre store forskjellen på i fjor og i år er at det er ulike virusvarianter som herjer. I fjor herjet Wuhan og Alfavarianten, akkurat nå Delta. Kan det da tenkes at de som blir syke, ligger på intensiven og dør på denne tiden av året, er de samme som ville vært der om de var vaksinert eller ei? Dette er jo en normal tid for virusspredning. Hvert eneste år mellom oktober og mai opplever vi ventede og uventede dødsfall og intensivinnleggelser på grunn av luftveisinfeksjoner. De fleste ventede grunnet alderdom eller alvorlig sykdom, men også akutte innleggelser av det vi trodde var friske personer. Under influensasesongene 2016-18 ble det registrert rundt 3100 døde, til tross for at mange i risikogruppene var vaksinert. 3100 er flere enn både døde og intensivinnlagte til sammen under hele pandemien.

Vi blir eldre og eldre, og sykere og sykere. Gjennomsnittsalderen på registrert døde av Covid-19 er omtrent lik gjennomsnittlig levealder. Det er normalt at noen i en slik alder og med underliggende sykdommer ikke overlever et for dem alvorlig virus. Det er unormalt at vi vaksinerer barn for å beskytte disse.

Med i vurderingen må også at vaksinen som tilbys nå ikke er så effektiv mot nye virusmutasjoner. Er det da lurt å vente til utpå nyåret da en mer spisset vaksine kan være tilgjengelig, eller har vi da fått enda en ny mutasjon som også denne nye vaksinen virker dårlig mot? Faktum er at vi alltid vil ligge bak viruset.

Les også: FHI tror tiltak har begrenset effekt mot omikronvarianten

annonse

Flere virusforskere går nå også ut og advarer om at vaksinene er skadelige. Hvorfor får vi ikke en åpen debatt mellom disse, produsentene og myndighetene slik at vi kan vurdere selv? Sett i lys av bivirkningsstatistikken vi har er tiden for en slik debatt overmoden. Men kritiske røster synes ikke å være særlig velkomne, av en eller annen grunn.

Selvsagt må bivirkningsrisikoen også med i vurderingen. De som sa at svineinfluensavaksinen var trygg i 2009 er jo akkurat de samme som nå sier at Covid-19 vaksinene er trygge, inklusiv AstraZeneca, så de stoler jeg ikke på.

På mine eldre dager er jeg også blitt mer var for interessekonflikter, «kameraderi», «follow the money» og forretningsetikk. Uten å dra detaljer kan man vel si at Pfizer ikke får toppscore i vurderingen. Synes også at det nå er svært mange som uttaler seg av egeninteresse; karriere, prestisje, penger. Slik «støy» må også med i en analyse. Det vil si disse uttalelsene må fjernes fra en objektiv analyse. Det er viktig at de som presenterer tall har kunnskap, at man er etterrettelig og edruelig. Ikke sett for mye av det de siste par årene.

Alle disse punktene handler om tillit. Myndighetenes oppførsel under pandemien har ført til at den langt fra er på topp. Støre oppfordrer alle til å vaksinere seg, og at det er viktig med både første, andre og tredje dose. Men hva vet han, hvem forteller han hva han skal si og mene?

Jeg tar gjerne vaksinen – men først må noen bevise at den er så effektiv og trygg som man påstår. Uten kun å vise til Pfizer sine studier. Det skal vel ikke være jeg som må motbevise? Så langt har jeg for det meste hørt: «vi tror», «vi antar», «sannsynligvis» og lignende uttrykk fra helsetoppene – unntatt når det gjelder vaksinene. Der er de helt sikre på effekten og tryggheten. Da kan det jo ikke være vanskelig å bevise?

Inntil bevisene foreligger heller jeg mest til at alt er som det alltid har vært; de som dør, ligger på intensiven og blir syke på denne tiden av året, er de samme som ville vært der om de var vaksinert eller ei. Heldigvis er det slik at ca. 99,7% i min aldersgruppe ikke merker noen ting eller «står han av» hjemme, som det står i artikkelen fra 2017.

Forkjølelsesvirus og naturens gang er vriene å gjøre noe med, selv for Big Pharma. Men å tjene penger på skapt frykt er selvsagt mulig.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474