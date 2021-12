annonse

NTB melder at en mann ble fredag dømt til over fem års ubetinget fengsel for å ha angrepet en politimann under stormingen av Kongressen i januar.

Dette er så langt den strengeste straffen som er gitt i rettsoppgjørene etter kongresstorminngen 6. januar, ifølge nyhetsbyrået AP.

Dommen mot 54 år gamle Robert Palmer falt i en domstol i Florida fredag. Han gråt da han fikk dommen forkynt og sa at han skammer seg over det han gjorde.

Flere enn 700 personer har blitt tiltalt i kjølvannet av hendelsen på Capitol Hill i Washington, og 65 er så langt dømt.

Stormingen av Kongressen rystet ikke bare USA, men en hel verden. Fem mennesker mistet livet, og mange ble skadd. Selve kongressbygningen ble påført materielle skader for om lag 1,5 millioner dollar.

