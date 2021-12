annonse

Nå kommer anbefalinger om å stenge uvaksinerte ute fra julefeiringen.

De mange sakene om såkalte «uvaksinerte» fortsetter hos NRK.

Torsdag skrev NRK om Per Urdahl som er klinikksjef ved Medisinsk klinikk på Sykehuset Telemark. Han kommer med anbefalinger om å nekte familiemedlemmer og venner til julefeiring om de ikke er vaksinert.

– Jeg tror jeg ville vært veldig skeptisk til å slippe inn uvaksinerte i et familieselskap, som for eksempel i julen, hvis jeg var en utsatt pasient som ikke var sikker på at jeg var godt nok beskyttet, sier Urdahl til NRK.

Kraftfulle hensyn

Klinikksjefen nekter for at utestengingen kan oppfattes som splittende.

NRK skriver at fem av tolv innlagte koronapasienter på Sykehuset Telemark er uvaksinerte. Fire pasienter er vaksinerte, men alvorlig sykdom gjør at de ikke har antistoffer som klarer å stå imot sykdommen.

– Så i praksis er de også uvaksinerte, forteller Urdahl.

– Men hva med de familiemedlemmene som ikke kan ta vaksinen av helsemessige årsaker. De må betale en høy sosial pris?, spør NRK.

– Det kan være, men de kan også ta kraftfulle hensyn som å dekke seg ordentlig til, sørge for å holde to meters avstand, og utføre håndhygiene og alt det som vi har beskrevet som gode tiltak, svarer Urdahl.

Vaksinetvang

Tidligere torsdag ble det kjent at Høyre ønsker å innføre vaksinetvang blant helsearbeidere. Forslaget ble ikke avvist av Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Han mener situasjonen er så alvorlig at vaksinetvang bør diskuteres.

– Vi skal ikke se helt bort fra at det kan bli en diskusjon i tiden fremover. Det er svært krevende at det er mange helsepersonell som ikke er vaksinert under en pandemi, sa Guldvog til Nyhetsmorgen på NRK Radio.

