Byrådet i Oslo har sagt ja til at forslaget om ny moské i sentrum kan behandles som byggesak.

Fredag morgen meldte Klassekampen at Det Islamske Forbundet Rabita har fått klarsignal til å oppføre sitt nye planlagte moskébygg i Calmeyers gate 8, etter at byrådet angivelig skal ha gjort om på et avslag fra plan- og bygningsetaten.

Dette stemmer imidlertid ikke.

Byrådsavdeling for byutvikling understreker til NTB at byrådet har ikke sagt ja til ny moské, men at de derimot har besluttet at forslaget kan behandles som byggesak og ikke en reguleringssak.

– Byrådets innstilling sendes videre til Byutviklingsutvalget til endelig avgjørelse. Byutviklingsutvalget skal ta stilling til dette på nyåret, heter det i en e-post fra byrådsavdelingen.

Menigheten vil rive den gamle bygningen de eier og bygge et nytt muslimsk kultursenter på samme adresse.

Byggeprosjektet er estimert til å koste mellom 150 og 200 millioner kroner. Den viktigste inntektskilden til menigheten er donasjoner fra medlemmene, ifølge daglig leder i Rabita, Djamel Selhi.

