I Norge har det blitt ansett som et viktig prinsipp at all vaksinering skal være frivillig. Spørsmålet er også om vi som samfunn har blitt misforstått liberale når Norge ikke bruker smittevernloven til å pålegge alle å vaksinere seg mot farlige smittsomme sykdommer, spør redaktør.

– Noen ganske få har relevante medisinske grunner for å ikke ta vaksinen. Andre er urokkelige faktafornektere, noen er bare hardnakkede individualister som tar en kalkulert risiko og setter seg selv over fellesskapet, skriver politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys, og hevder at de må holdes ansvarlige:

– De finnes de som setter egen frihet høyest av alt. Samtidig bidrar de til mer ufrihet for alle andre, senest denne uken, når myndighetene iverksetter kraftfulle tiltak og nedstengninger. Vaksinemotstanderne kan ikke lengre unndra seg at resten samfunnet nå holder dem ansvarlig for sine valg.

Fjellheim skriver at vaksineskepsis går stadig oftere hånd i hånd med motstand mot ulike korona-tiltak. Han sier at nå fylles Norges paradegate opp med fakler og folk som protesterer. Redaktøren mener vi har fått vår egen variant av Qanon-bevegelsen i USA.

– Vi kan selvfølgelig fortsette å skjelle dem ut. Men det går ikke å omvende dem, i alle fall ikke mer enn en håndfull av dem, skriver han, og legger til:

– Mer interessant er hva vaksinemotstanden skyldes og hvordan den har utviklet seg, som en salig blanding mellom apati, utenforskap, tro på det overnaturlige og hang til alternativ tenking, konspirasjonsteorier og i noen tilfeller religiøse begrunnelser.

Når man kombinerer dette med ekstrem individualisme og ulike varianter av trumpiansk egoisme, skriver den politiske redaktøren, og sier at da oppstår det en sterk legering som bryter ned samfunnsmuren.

– Spørsmålet er også om vi som samfunn har blitt misforstått liberale når Norge ikke bruker smittevernloven til å pålegge alle å vaksinere seg mot farlige smittsomme sykdommer. Er det ikke merkelig at det er for inngripende å ta vare på flokken? Spesielt når man vet hva mangelen på immunitet påfører samfunnet av belastninger?, spør han.

