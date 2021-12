annonse

annonse

Det er trist når regjeringen bløffer folket på denne måten, mener investoren.

– Ved fremleggingen av strømpakken ble det skapt inntrykk av at regjeringen tar halve regningen. Virkeligheten er en helt annen, skriver Jan Petter Sissener i Nettavisen, og beskriver hva som egentlig skjer:

– Denne høsten har strømprisene tatt helt av mens nye kraftkabler til Europa går varme av krafteksport.

annonse

Staten håver inn flere titalls milliarder på krafteksport, vannmagasinene tappes ned og vi får store strømregninger, skriver Sissener. Han påpeker at dette svir særlig for dem regjeringen liker å kalle vanlig folk.

Les også: Finansmann om SVs alternative budsjett: – Klekket ut av noen som aldri har skapt en krone selv

På grunn av høy strømpris ble regjeringen tvunget til å legge frem en strømpakke. Forventningene var store. Men da pakken ble lagt frem, så alle med normale regneferdigheter at dette bare var bløff, mener Sissener.

annonse

– Sannheten er derimot en helt annen. Det er bare en liten bit av dette som dekkes av staten, skriver Sissener.

– Det er bare for strømpris over 70 øre per kilowattime (Kwh) at staten dekker halvparten av kostnaden. For selve strømmen altså. I tillegg til strømmen må det også betales elavgift og nettleie. Og på toppen av det hele merverdiavgift.

Les også: Jan Petter Sissener: Oslos finansbyråd forstår ikke finans

Han sier det utgjør en ganske stor del av strømkostnaden, så «halve regningen» er i virkeligheten 13,7 prosent og 14,1 prosent i de eksemplene regjeringen selv bruker.

– At regneferdighetene hos mange journalister er så som så er antakelig informasjonsavdelingen på Statsministerens kontor fullt klar over. Da ble det vel for fristende å selge et budskap om «halve regningen». En bløff mediene gikk rett på. Å bløffe er sjelden lurt, men ofte lett.

Konsekvensen av bløffen mener Sissener vil bli at strømsjokket svir mest for dem som har minst og skaper sosial nød. Det rammer urettferdig, mener han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474