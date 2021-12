annonse

Regulatorer tok det drastiske steget etter et Istanbul-indeksen så et brutalt fall på åtte prosent på under en time.

ZeroHedge knytter hendelsen til at den tyrkiske myntenheten, liraen, akselererte sin historiske nedgang fredag. Investorer frykter at hyperinflasjon snart kan finne i sted i Tyrkia.

Fredag passerte liraen først 16 lira per dollar for første gang i historien, men dette fallet var imidlertid bare starten, ettersom nedgangen bare fortsatte å akselerere utover dagen. Bunnen ble nådd bare noen timer senere hvor man måtte betale 17.14 lira for én dollar.

Bare denne uken har liraen mistet 17 prosent av verdien sin mot dollaren, og over det siste året har den mistet mer enn halvparten av sin verdi.

I mai 2006 måtte man betale 1,48 lira for én dollar.

Lavrente-politikk

Den dramatiske utviklingen den siste tiden kommer etter at Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, har instruert landets sentralbank om å senke renten i møtet med stigende konsumpriser – stikk i strid med konvensjonell makroøkonomisk teori.

Erdogan mener selv at høye renter er årsaken til høy inflasjon, og begrunner mye av sine argumenter med islamske lover som forbyr renter.

– Tyrkia har gått inn i ukjent territorium her ved å svare på voldsom inflasjon med rentekutt. Så lenge realrentene forblir negative, vil dollarisering fortsette å legge press på valutaen, sa Delphine Arrighi fra Guardcap Asset Management.

