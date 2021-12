annonse

Nå kan du unne deg selv en «julegave» i form av vaksinestikk, ifølge FHI-overlege Preben Aavitsland.

Overlegen har blitt intervjuet av Dagbladet der det skrives at han tar et «oppgjør med uvaksinerte».

Aavitsland er frustrert og oppgitt ettersom over 300 000 nordmenn ennå ikke er vaksinert. Han mener det er på tide å tide at folk ombestemmer seg.

– Vi er overbevist om at det blant disse 339 tusen er mange som er veldig i tvil. Vel, tida for tvil er over. Gå til vaksinesenteret og få en julegave i form av et vaksinestikk! Nå! sier han ifølge Dagbladet.

Aavitsland har en klar beskjed til de omkring åtte prosentene av voksne nordmenn som ikke har tatt en eneste vaksinedose.

– Det er altfor mange, og det er helt unødvendig. Hva er vitsen, liksom? Her kan man få gratis beskyttelse mot alvorlig sykdom. Vi er mest bekymret for de middelaldrende og eldre, sier han til Dagbladet.

Vaksinetvang

Torsdag ble det kjent at partiet Høyre har sett seg lei på såkalt uvaksinert helsepersonell. De vil nå innføre vaksinetvang.

Helsetopp Bjørn Guldvog har ikke avvist forslaget om vaksinetvang og mener det er på tide å ta diskusjonen.

– Vi skal ikke se helt bort fra at det kan bli en diskusjon i tiden fremover. Det er svært krevende at det er mange helsepersonell som ikke er vaksinert under en pandemi, sa han til Nyhetsmorgen på NRK Radio.

Det har vært få politikere som har snakket mot myndighetenes flørting med vaksinetvang. Statsminister Jonas Ghar Støre har imidlertid uttalt at det ikke blir aktuelt å innføre noe påbud om vaksiner i Norge.

Enkelte andre land vurderer eller har allerede bestemt seg for å innføre påbud.

Hellas og Østerrike er to land som innfører vaksinetvang neste år. Som følge av vaksinentvangen har det vært store demonstrasjoner i begge landene.

