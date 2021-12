annonse

annonse

Mediehatobjektet Nicholas Sandmann kunngjorde fredag at han har inngått et forlik i ærekrenkelsessøksmålet mot NBC.

Ingen av partene offentliggjorde vilkårene for forliket. Sandmann ba imidlertid om 275 millioner dollar i erstatning i søksmålet sitt mot NBC Universal og MSNBC.

– På dette tidspunktet vil jeg gjerne meddele at NBC og jeg har inngått et forlik. Vilkårene er konfidensielle, tvitret Sandmann fredag.

annonse

At this time I would like to release that NBC and I have reached a settlement. The terms are confidential. — Nicholas Sandmann (@N1ckSandmann) December 17, 2021

NBC er den tredje medieorganisasjon som inngår et forlik med Sandmann etter at han og klassekameratene hans ble anklaget for å ha hånet urbefolkningsaktivisten Nathan Phillips under «March for Life»-arrangementet i januar. Sandmann hadde på seg en rød «Make America Great Again»-skyggelue mens han sto nær Phillips med et tilsynelatende hånlig smil. Hendelsen ble mye bemerket i media, som uthengte Phillips ved flere anledninger.

Bakgrunnen

annonse

Mange i media fremstilte Sandmann som en aggressiv rasist som startet konflikten med Phillips, og blant annet hisset opp stemningen ved å synge en «Bygg muren»-sang. En uavhengig etterforskning konkluderte imidlertid med at det «ikke var noen bevis for at studentene sang en ‘Bygg muren’-sang.»

I dagene etter medienes angrep på Sandmann viste vitnemobilopptak at Phillips først henvendte seg til Sandmann. Opptak viste også at en gruppe svarte hebraiske israelitter konfronterte både Sandmanns og Phillips’ grupper i god tid før de to var ansikt til ansikt.

Les også: CNN inngår forlik med 16-åring som ble feilaktig fremstilt som rasist for hele verden

I et intervju med NBC, forklarte Sandmann at han valgte å stå ansikt til ansikt med Phillips fordi han ikke ønsket å bli «sett på som respektløs»:

– Vel, jeg ønsker nå jeg hadde gått bort. Jeg ville ikke være respektløs mot herr Phillips og gå bort hvis han prøvde å snakke med meg. Men jeg var absolutt omringet av mange mennesker jeg ikke kjente, som hadde telefonene ute og hadde kameraer, og jeg ville ikke dulte bort i noen eller fremstå som om jeg prøvde å gjøre noe.

Sandmanns advokater anklaget NBC for å lage «minst femten ærekrenkende TV-sendinger, seks ærekrenkende nettartikler og mange tweets som falskt anklager Nicholas og hans Covington Catholic High School-klassekamerater for rasistiske handlinger.»

Flere søksmål

Sandmanns forlik med NBC kommer etter to forlik med Washington Post og CNN. Han avgjorde søksmålet på 275 millioner dollar med CNN i januar og søksmålet på 250 millioner dollar mot Washington Post i juli. Detaljene i forlikene er ikke offentliggjort.

annonse

I fjor sa Sandmanns advokat, Todd McMurtry, at «så mange som 13 andre [medieorganisasjoner] vil bli anmeldt,» inkludert ABC, CBS, The Guardian, Huffington Post, NPR, Hill og mindre medieorganisasjoner.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474