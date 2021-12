annonse

annonse

Sliter med høy inflasjon.

I likhet med andre land har Russland fått merke prisstigningen på det meste fra næringsmidler til energi og metall.

Grunnen er svakere produksjon og utfordrende logistikk under corona-pandemien, noe som blant annet har gjort global frakt dyrere.

annonse

Mange russere ser nå rublene sine miste kjøpekraft. Forrige måned klatret inflasjonen opp til 8,4 prosent, skriver The Moscow Times.

Nå tar Russlands sentralbank grep.

På et møte i går satte Bank Rossii, den russiske sentralbanken, styringsrenten opp med ett prosentpoeng, fra 7,5 til 8,5 prosent.

annonse

Dermed håper sentralbanksjef Elvira Nabiullina å stagge inflasjonen på kort sikt og bringe den ned til fire prosent innen utgangen av 2022.

Nabiullina er kjent for sin aggressive pengepolitikk, hvor hissige renteøkninger – ofte på tvers av Kremls ønsker – kombineres med hamstring av gull. Bank Rossii sitter nå på 2.300 tonn gull – verdens femte største beholdning.

Les også: Twitter-sjefen advarer mot hyperinflasjon: – Det kommer til å skje

Også fra regjeringshold gjøres det forsøk på å få inflasjonen under kontroll, blant annet med eksportrestriksjoner på mat og landbruksvarer.

På supermarkedet har moskovitter måttet se hylleetikettene skiftes ut med stadig stivere pris. En kilo kyllingfilet, som man før kunne få for 275 rubler (34 kroner), må man i dag bla opp nærmere 400 rubler (49 kroner) for.

Selv om inflasjonen skyldes forhold innen produksjon og logistikk, har russiske myndigheter beskyldt dagligvarekjedene for å bruke corona-situasjonen som påskudd for å øke utsalgsprisene mer enn strengt nødvendig.

– Det er viktig å merke seg at grådighet er en grunn til at prisene stiger. Grådigheten til enkeltprodusenter og dagligvarekjeder. Jeg vil minne dem om at regjeringen har nok virkemidler til å dempe appetitten.

Det sa statsminister Mikhail Misjustin i mai.

annonse

Selv om inflasjonen er følbar, er det et stykke igjen til mars 2015. Da var inflasjonen på 16,9 prosent, parallelt med en styringsrente på 17 prosent.

Med sentralbankens nye føringer ligger både innskudds- og utlånsrentene hos kommersielle banker an til å stige fremover.

Men økt rente på sparekontoen er ikke noe som kommer folk flest til gode. Få russere har nemlig en reservekapital å tære på i nødstilfelle og ved uforutsette utgifter.

Les også: Russland går for konservativt statsbudsjett: – Null gjeld og gull for milliarder

Gjennom en årrekke har den ene spørreundersøkelsen etter den andre vist at russerne stort sett bruker opp alt som de tjener.

Dette henger ikke bare sammen med den russiske mentaliteten om at penger er til for å brukes, men har også bakgrunn i folks erfaring med hyppig inflasjon, hyperinflasjon og devaluering etter 1991.

At russerne ikke har noen velutviklet sparekultur, bekreftes av en undersøkelse som ble offentliggjort forleden. Her går det frem at 43 prosent av respondentene ikke har oppsparte midler i det hele tatt.

13 prosent sier de er i stand til å klare seg maks en måned. 18 prosent har nok penger for to måneder, mens kun en av ti russere kan overleve i ett år.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474