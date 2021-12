annonse

Det er massivt trykk i mange land for å overbevise de uvaksinerte. Joe Biden og Kamala Harris holdt torsdag et møte med Covid-responsteamet i Det hvite hus for å diskutere omikron-varianten.

Ifølge USAS smittevernbyrå CDC er de fleste om en innlagt på sykehus med påvist omikron-smitte fullvaksinerte.

Det er registrert 43 tilfeller av den nye coronavarianten og i USA er 34 av de 43 smittede fullvaksinert. I tillegg til å være fullvaksinert har 14 av de smittede fått en såkalt booster-dose, skriver Business Standard. Kun åtte personer er uvaksinert og en person har ukjent vaksinestatus.

Fylle sykehusene

Til tross for at majoriteten av de innlagte som er smittet med omikron så langt er fullvaksinert, spår Joe Biden at dette kommer til å endre seg.

– Vi får en vinter med alvorlig sykdom og død blant de uvaksinerte, sa Biden og la til at de uvaksinerte kommer til å fylle opp sykehusene.

– Men det er gode nyheter: Hvis du er vaksinert og du får boostersprøyten, er du beskyttet mot alvorlig sykdom og død. Boosterskudd fungerer, sa den amerikanske presidenten.

Biden on the Covid situation: "For the unvaccinated, we are looking at a winter of severe illness and death." pic.twitter.com/xJHnYkNtMq — Aaron Rupar (@atrupar) December 16, 2021

