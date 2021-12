annonse

Afghansk Taliban benekter imidlertid påstanden til lederen til sine «søstergruppe» i nabolandet Pakistan.

Long War Journal (LWJ) melder at emiren for pakistansk Taliban (TTP), Noor Wali Mehsud, påstod at gruppen hans «er en gren av det islamske emiratet i Afghanistan», under en omvisning på flere av gruppens baser i Pakistans stammeområder og nordlige distrikter.

TTP-emiren kom med uttalelsen i en nesten timelang video som dokumenterte hans følges reiser i en stor militærkonvoi gjennom det TTP hevder er store deler av Pakistans nordlige territorier. Den store TTP-konvoien flagget åpenlyst med TTPs hvite flagg midt på dagen, mens den reiste gjennom landsbygda.

Ifølge videoen besøkte Taliban-emiren TTP-hovedkvarteret i forskjellige distrikter og byer i Pakistans Khyber Pakhtunkhwa-provins, inkludert: Malakand, Bajaur, Peshawar, Mardan, Khyber, Dara Adamkhel og Hazara.

Peshawar er provinshovedstaden i Khyber Pakhtunkhwa, og Bajaur er en av flere TTP-kjerneområder i Pakistans stammeområder. Mange av områdene som ble besøkt av Mehsud var på et tidspunkt kontrollert av TTP mellom 2007 og 2012.

Afghanistan-tilkoplingen

Hundrevis av TTP-medlemmer og krigere kan sees gjennom hele videoen i Mehsuds konvoi, inkludert dusinvis som kjører afghanske politikjøretøyer.

Tilstedeværelsen av afghanske politikjøretøy og annet utstyr har fått noen til å spekulere i om videoen faktisk ble tatt opp i Afghanistan, men dette kan ikke bekreftes av uavhengige kilder.

Hvis videoen ble spilt inn i Afghanistan, er det enda et bevis på det nære forholdet mellom pakistansk og afghansk Taliban, ifølge jihadist-eksperten Bill Roggio fra LWJ.

Flere TTP-ledere på toppnivå ble drept eller tatt til fange i Afghanistan før afghansk Taliban tok kontroll over landet 15. august 2021. Tusenvis av TTP-krigere kjempet sammen med afghansk Taliban under militærkampanjen for å erobre landet.

Hvis videoen ble spilt inn i Pakistan, noe som er langt mer sannsynlig, er det bevis på at TTP ikke er så svakt som det pakistanske militæret og regjeringen påstår, som for tiden prøver å forhandle frem en fredsavtale med terrorgruppen.

Mehsud observeres ved hvert TTP-hovedkvarter, hvor han hilser og ber med sine krigere før han taler for mennene. Spesielt én tale skiller seg ut.

På et tidspunkt i videoen sier Mehsud veldig tydelig at «[TTP] er en gren av det islamske emiratet i Afghanistan [Talibans navn på seg selv] og er en del av den paraplyen i dette landet.» Han fortsatte med å si at TTP vil kjempe helt til Pakistan, i likhet med Afghanistan, også er under sharia-lover.

Nekter tilkopling

Mehsuds kommentar er ikke overraskende ettersom jihadistlederen bekreftet sin troskap til den afghanske Taliban-lederen Haibatullah Akhundzada tidligere i år, i kjølvannet av Talibans overtakelse av Afghanistan. Afghansk Taliban avviste aldri Mehsuds troskapsed.

Afghansk Taliban har imidlertid bagatellisert Mehsuds kommentarer denne gangen. Zabihullah Mujahid, den offisielle talsmannen for islamistgruppen, avviste offisielt Mehsuds påstand i et intervju med Arab News i forrige uke.

– De er ikke, som en organisasjon, en del av Det islamske emiratet, og vi deler ikke de samme målene, sa Mujahid og la til:

– Vi anbefaler TTP å fokusere på fred og stabilitet i landet deres. Dette er veldig viktig slik at de kan forhindre enhver mulighet for at fiender blander seg inn i regionen og i Pakistan.

Avslutningsvis ba Mujahid likevel Pakistan om å «se nærmere på deres [TTPs] krav til det beste for regionen og Pakistan.»

