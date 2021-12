annonse

Sky News-anker Kay Burley er ikke imponert over svarene fra helseminister Gillian Keegan angående situasjonen rundt «Omikron-varianten» i Storbritannia.

Burley intervjuet Keegan om hvordan ståa på sykehusene rundt omkring.

Keegan var ikke sikker på svarene sine og måtte hele tiden korrigere seg selv. Det oppsiktsvekkende var at kun 10 personer er innlagt me Omikron, en har dødd, mens ingen får behandling med ventilator.

Da Burley skulle oppsummere det Keegan hadde sagt, brøt helseministeren inn og sa at Keegan måtte forstå at det var en «alvorlig situasjon», noe som kunne indikere at hun ikke likte hvordan Keegan reagerte.

– Jeg spør deg bare etter fakta, det er alt, svarte Keegan.

Oppgitt

Etter intervjuet la nyhetsankeret ut en melding på twitter der hun skrev at svarene var forvirrende fra helseministeren.

«Dag 4 med utspørring av ministere om Omikron-tall og fortsatt forvirrende. Helseminister Gillian Keegan har tallene i morges..», skriver hun og har lagt til et forvirrende emoji-fjes.

Day 4 of quizzing ministers on Omicron numbers and still confusion.

Health Minister @gilliankeegan has the figures this morning…🤔👇#KayBurley FM pic.twitter.com/dJMjoNZH73

— Kay Burley (@KayBurley) December 16, 2021