Det kommer frem i rettssaken mot Epstein-partner Ghislaine Maxwell.

Daily Mail skriver at nå avdøde Jeffrey Epstein og Celina Midelfart skal ha hatt et forhold i midten av nittiårene. Dette er blitt tema under den pågående rettssaken mot Maxwell, som er tiltalt for å ha skaffet Epstein mindreårige jenter for sex.

Midelfart var den gang 23 år gammel. Det var en av Maxwells advokater som nevnte historien om Midelfart etter at Lolita Express-pilot Dave Rodgers gikk gjennom flyloggene under rettssaken.

Det var gjennom disse flyloggene det ble kjent at den norske milliardæren hadde flydd med Lolita Express minst 13 ganger.

På spørsmål til Rodgers i rettssalen om han var kjent med at Epstein hadde et romantisk forhold til Celina Midelfart rundt 1996, svarte han ja, skriver Daily Mail. Piloten nekter selv for å ha skaffet mindreårige jenter til Epstein.

Jeffrey Epstein begikk angivelig selvmord da han var i politiets varetekt i fjor.

Møtte Mette-Marit

Midelfart skal ha innledet et forhold med Donald Trump etter at Epstein gjorde det slutt med henne, skriver Daily Mail. Trump skal også hatt et nært forhold til avdøde Epstein. Det samme skal tidligere president Bill Clinton og hans kone Hillary ha hatt.

Celina Midelfart ble senere kjent for forhold til flere norske forretningsfolk, blant annet Kjell Inge Røkke og Tor Olav Trøim. Terje Rød Larsen skal også hatt en relasjon til Epstein, og har innrømmet at han lånte penger av ham.

Men de norske forbindelsene stopper ikke der. Det er tidligere kjent at kronprinsesse Mette-Marit møtte Jeffrey Epstein flere ganger i perioden 2011-2013. Da var den amerikanske milliardæren allerede dømt for å ha betalt en mindreårig for seksuelle tjenester i 2008.

Ghislaine Maxwell nekter for å gjort det siktelsen mot henne tilsier, nemlig at hun la til rette for og selv deltok i mange seksuelle handlinger med mindreårige jenter sammen med Jeffrey Epstein. Rettsaken er fremdeles ikke ferdig.

