Marte G. Villmo er tillitsvalgt i Forskerforbundet, og bisto Øyvind Eikrem. Hun håper at NTNU som arbeidsgiver tar lærdom av saken. Eikrem sier til Resett at han har inngått en avtale med NTNU og er ferdig med saken.

Villmo sier at man må stille spørsmål ved kvaliteten på bistanden fra det eksterne advokatbyrået som var engasjert i saken. Hun er ikke overrasket over at Datatilsynet fant ut at e-postinnsynet var ulovlig.

– Det er alvorlig at NTNU har foretatt ulovlig innsyn i e-postkontoen til en ansatt. Jeg er likevel ikke overrasket over at Datatilsynet har kommet til denne konklusjonen ut fra saksforløpet for øvrig. Jeg håper arbeidsgiver tar lærdom av saken, slik at universitetets ansatte føler seg trygge på at personalsaker håndteres på en forsvarlig måte ved NTNU, sier Marte G. Villmo til Universitetsavisa, og vil granske saken:

– I dette tilfelle er det eksternt advokatbyrå som har gjennomført innsyn i Eikrems e-postkonto. Forskerforbundet vil se nærmere på om NTNUs IT-reglement bør strammes inn, slik at det ikke er noe tvil hvor terskelen for innsyn ligger, sier Villmo.

Hun sier at Forskerforbundet vil invitere rektor Anne Borg til et evalueringsmøte etter hvert.

Øyvind Eikrem har fått en avtale

Avtalen er at han får god lønn som postdoktor for å bedrive forskning på mer eller mindre fristilt basis. Han selv er ferdig med saken:

– Jeg har aldri utvekslet ett ord med NTNU-rektor Anne Borg. Jeg kjenner henne overhodet ikke. Jeg forholder meg til avtalen som ble inngått 2.12.2021 og går videre, sier Eikrem til Resett.

Advokaten har byttet jobb og vil ikke uttale seg om saken. Talspersonen for NTNU har nettopp begynt jobben og kjenner ikke til forholdet.

Advokaten som ledet granskningen av Øyvind Eikrem ønsker ikke å uttale seg om saken. Hun har gått over i ny jobb, og har nettopp inngått en avtale med NTNU.

Konstituert organisasjonsdirektør Roar Tobro som uttaler seg på vegne av NTNU, svarer følgende på ønsket om at arbeidsgiver tar lærdom av saken:

– Jeg er helt enig i at det er mange læringspunkter i denne saken, for hele organisasjonen. Hvordan en gjennomgang av det som har skjedd bør foregå, må vi komme tilbake til senere.

Tobro hevder at han ikke kjenner til detaljene i det som har skjedd i saken før han tiltrådte som konstituert organisasjonsdirektør den 1. august 2021.

