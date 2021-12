annonse

Norge er stengt ned på ny og folk frykter for julefeiringen. Samtidig pekes det på syndebukker: De uvaksinerte.

Det er liten grunn til å tvile på at uvaksinerte i risikosonene har en statistisk høyere risiko for å få alvorlige symptomer som krever oppfølging av helsetjenesten enn en person med samme utgangspunkt som er vaksinert. Offiselle tall fra fra flere land synes å tegne et slikt bilde, blant annet fra Storbritannia. Men hvor stor effekten er, kan man fortsatt ikke si helt presist. Gruppene av uvaksinerte kan ha en overtilbøyelig til sårbarhet, for eksempel på grunn av fedme eller underliggende sykdommer eller eventuelt genetikk knyttet til ulik etnisitet.

I Norge tyder også tallene på en sammenheng. Under ti prosent av befolkningen er uvaksinert, men de utgjorde i uke 49 underkant av 52 prosent av de innlagte på sykehus med Covid-19 som hovedårsak. Men også for Norge er det muligens for dårlige tall på underliggende sykdommer og sårbarhet til å vite presist hvor mye mer sårbare uvaksinerte, alt annet like, er.

Mange av de innlagte og uvaksinerte er av utenlands herkomst. I uke 49 var hele 41 prosent av de innlagte med Covid-19 født i utlandet. 66 prosent av de utenlandskfødte på sykeshus de siste fire uker var uvaksinert. Blant de norske innlagte var det «bare» 35 prosent som var uvaksinert. Har de utenlandsfødte en annen profil på relevante helseparametre enn majoritetsbefolkningen?

Det er mye man fortsatt ikke vet med sikkerhet rundt vaksinasjon og redusert risiko. Men likevel tar neppe FHi feil når de i rapporten for uke 49 skriver:

«Insidens av sykehusinnleggelser og dødsfall samlet de siste ukene er betydelig høyere for de uvaksinerte enn fullvaksinerte. Sist uke var det en økning i insidens blant uvaksinerte og en nedgang blant fullvaksinerte, spesielt blant fullvaksinerte over 65 år, trolig på grunn av oppfriskningsdoser.»

Videre:

«Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Alvorlig covid-19 rammer nå særlig middelaldrende uvaksinerte og eldre fullvaksinerte personer med underliggende sykdom.»

Og:

«De fullvaksinerte som er blitt innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen har en høyere medianalder, og en større andel av dem har risikofaktorer som gir moderat eller høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, sammenlignet med de uvaksinerte. (…) En studie ved FHI har vist at vaksinerte pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak har kortere liggetid i sykehus og lavere risiko for innleggelse i intensivavdeling enn uvaksinerte pasienter.»

Fra utlandet og WHO kommer tilsvarende konklusjoner.

Vaksinert, men fortsatt syk

Men det er likevel en tematikk med langt flere nyanser enn det fremstilles. For å bruke begrepet «vaksiner» når folk blir smittet og får symptomer på Covid-19 like fullt, skjærer noe mot den måten vi var vant til å betrakte vaksiner: Som noe som helt og fullt gjorde oss immune. I seg selv gir denne svært reduserte, og skuffende effekten, grobunn for folks skepsis.

Jeg har blitt kontaktet av en del mennesker som er skeptiske til korona-vaksinene og som kvier seg for å ta dem. En fortvilet mann sa han hadde en autoimmun sykdom som gjorde risikoen for stor. Men han følte seg satt i bås med «konspirasjonsteoretikere» og følte seg stigmatisert og frosset ut. Han vurderte å begynne å lyve om at han var vaksinert for å unngå ubehaget.

Andre igjen peker på at de er unge og ellers friske og neppe kommer til å bli alvorlig syke uansett om de blir smittet. Også det støtter statistikken. De ønsker derfor ikke å ta sjansen på en vaksine som har alvorlige bivirkninger i noen tilfeller og som man ennå ikke vet langtidsvirkningene av.

Og nettopp det at mange av de som ikke ønsker å vaksinere seg er unge, friske mennesker som i liten grad kan forventes å belaste helsevesenet, burde i større grad være en del av debatten. Å dele befolkningen i to grupper, henholdsvis vaksinerte og uvaksinerte, og deretter peke ut de siste som syndebukker som er skyld i at alle nå må akseptere restriksjoner for å unngå å belaste helsevesenet, blir en grov overforenkling.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad var ute og sa at han trodde vedtak om tvangsvaksinering ville virke mot sin hensikt. Flere ville sette seg på bakbeina og færre ville gli over i den leiren som noe motvillig aksepterer at vaksinering i sum virker mer fornuftig.

Det er interessant å observere samfunnet nå og hvor lett forenklingene tar bolig i selv presumptivt opplyste mennesker i deres jakt på å finne syndebukker. En klinikksjef gikk ut og mente folk burde holde uvaksinerte familiemedlemmer borte. I Aftenposten, hos NRK og den politiske influenseren Kjetil Rolness målbærer alle tvangsvaksinering som noe som burde på agendaen.

Uvaksinerte har blitt demonisert, man klarer ikke å forstå at det blant disse finnes et mangfold av begrunnelser og tankesett. Ja, det finnes de som har en hang til å se elitekonspirasjoner over en lav sko og som med Covid-19 og vaksineskepsis her har funnet en ny forestilling som bekrefter verdensbildet.

Men hvorfor ikke ta deres frykt på alvor? Dette er noe de faktisk opplever som reelt uansett hvor mye andre måtte avfeie det. I stedet for å demoniserer dem, burde de som mener de er «koko» kanskje finne måter å hjelpe dem på snarere enn å betrakte dem som kriminelle som fortjener straff. Samfunnet vårt har jo ellers blitt så «forståelsesfullt» og «forklarende» overfor avvikende forestillinger og atferd, så hvorfor ikke også forholde seg til vaksineskepsisen på samme måte?

Det er fakta, statistikk og troverdig opplysning som er botemiddelet mot vaksineskepsis, ikke trusler om bruk av tvang. Om det har Nakstad rett. Det som burde være viktig sett fra myndighetens og de som har stor tro på vaksinene sin side, er å få overbevist dem som er i risikosonen for alvorlige symptomer på Covid-19 om å vaksinere seg.

I den gruppen finner vi folk med svekket immunforsvar, fedme har også vist seg å svekke motstandskraften mot koronavirusene. Ville de som nå krever tvangsvaksinering få seg til å snevre inn den gruppen som skal tvangsvaksineres? Høres det akseptabelt ut å sette et kriterium for BMI (fedmeindeks), alder, sykdomsbilde etc? Eller ville det da minne for mye om et tilbakelagt totalitært og menneskeinndelende stadium av europeisk historie?

I det prestisjetunge medisinske tidsskriftet The Lancet ble dette påpekt av professor Dr. Günter Kampf. Han gikk i november ut mot påstander fremsatt i USA og Tyskland om at det var «pandemi blant de uvaksinerte» og pekte på det høye antallet vaksinerte som blir smittet og smitter videre. Sist så man dette i utbruddet på Louise Restaurant og Bar på Aker Brygge hvor 98 prosent av de smitteder var fullvaksinert.

Ifølge Kampf:

«Folk som er vaksinert har en redusert risiko for alvorlig sykdom, men er fortsatt en relevant del av pandemien. Det er derfor feil og farlig å snakke om en pandemi blant de uvaksinerte. Historisk, har både USA og Tyskland hatt skremmende erfaring knyttet til stigmatiseringen av befolkningen basert på hudfarge og religion. Jeg oppfordrer politikere, byråkrater og vitenskapsfolk om å stoppe den upassende stigmatiseringen av uvaksinerte mennesker, som inkluderer våre pasienter, kollegaer og medmennesker, og bidra til å dra samfunnet vårt sammen igjen,» skrev professoren i The Lancet.

Risikogrupper og ikke

Og hvorfor skal unge, friske mennesker med minimal statistisk sannsynlighet for å ende opp som en belastning på helsevesenet tvinges til å utsettes seg for det de mener er en risiko for bivirkninger når de uansett vaksinestatus både kan bli smittet og like lett smitte andre? Selv om man åpner opp for å legge press mot folk basert på vaksinestatus, er det en altfor simpel inndeling å gruppere alle uvaksinerte i den samme gruppen av «uansvarlige» samfunnsborgere.

Risikoen for alvorlig sykdom som følge av Covid-19 varierer betydelig. Og det er samtidig noe annet å kalkulere risiko for bivirkninger av vaksine for barn og unge med et langt liv foran seg enn det er for de som er eldre og i tillegg syke.

Det har vært vaksineskandaler før, ikke minst mot svineinfluensaen som FHI-overlege Preben Aavitsland i ettertid omtalte som «den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid». Og AstraZeneca-vaksinene mor korona ble stoppet i 2020 i Norge etter først å ha blitt godkjent.

Det vil alltid gjenstå noen i risikosonen som trosser fakta og tviholder på en forutinntatt holdning og som nekter å se at de trolig har bedre sjanser med enn uten vaksine. Men jeg har mye mer tro på at faktuelle artikler basert på troverdig innhentet statistikk om tilstanden på norske og utenlandske sykehus og intensivavdelinger vil være tilstrekkelig til å få de fleste til å fatte rasjonelle valg. De fleste av oss er glade i livet og vil fatte valg som vi tror gir det beste utgangspunktet for å bevare helsen. For noen er det rasjonelle valget å ta vaksinen, for andre, som er unge og friske, kan det fremstå som mer fornuftig å la det være.

Slik det ser ut nå, virker vaksinering som det mest fornuftige valget for de fleste av oss som er litt opp i alder og vekt, i det minste. Og 94 prosent av etniske nordmenn over 18 år har valgt å ta vaksinene. For innvandrergrupper er det variende, men med et gjennomsnitt på 70 prosent vaksinering. Totaltallet for vaksineringsgrad over 18 år er dermed omlag 90 prosent. Det er høyt. Disse vaksinene virker på ingen måte optimalt, men kroppens immunforsvar synes å kunne reagere noe raskere og bedre etter å ha fått et shot med mRNA vaksinene til Pfizer og Moderna. Status på intensivavdelingene synes i det minste å tale for det.

Men samtidig må vi ha respekt for at enkelte ser annerledes på det og i større grad vektlegger usikkerheten knyttet til bivirkninger. For det er ganske mange som reagerer etter andre dose vaksine, og nok varsler om endringer knyttet til menstruasjon ikke minst som peker mot at disse vaksinene har effekter heller ikke den medisinske ekspertisen helt forstår.

En rasjonell offentlig debatt som skal sørge for at folk tar fornuftige valg må være så fri og åpen som mulig. Akkurat nå er det mange som føler at det slett ikke er tilfellet verken i Norge eller i andre vestlige land.

