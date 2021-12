annonse

Er amerikanske droneoperatører for raske på avtrekkeren, der hvor de sitter foran en skjerm langt unna målet?

Og slipper de nesten alltid straff når de dreper uskyldige? Ifølge dokumenter som The New York Times (NYT) har fremskaffet, synes begge svarene å være ja.

Det skal dreie seg om graderte dokumenter fra det amerikanske forsvarsdepartementet. Avisen skriver ifølge NTB at dokumentene gir et helt annet bilde av USAs luftkrig i Syria og Irak enn den offisielle versjonen gjør.

Såkalte presisjonsangrep har tatt livet av tusenvis av sivile, herunder mange barn. NYT-journalistene sitter på rundt 1.300 rapporter om sivile tap.

USA driver overvåkning, etterretning og angrep med ubemannede fly og droner, herunder det fjernstyrte flyet MQ-9. Både informasjon fra luftfarttøyenes kamera og etterretning på bakken legges til grunn for angrepene.

Men nevnte informasjon er i mange tilfeller feilaktig, mener NYT, som også peker på at fly- og droneoperatørene ofte misforstår bildet som de ser. I ett tilfelle ble 120 syriske bønder oppfattet som IS-krigere og likvidert. I et annet tilfelle leide mann i Irak på sitt barn, som ble oppfattet som eksplosiver og drept.

– Ikke i et eneste dokument står det at noen har begått uriktige handlinger eller at det er gitt disiplinærstraff, skriver NYT i en bemerkning til myndighetenes løfte om full åpenhet om feil og at ansvarlige skal stilles til ansvar.

