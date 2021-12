annonse

Bonden Lars Egil Lauten har lagt ut en mye delt video med en edruelig tirade mot galopperende priser, og konsekvensene det vil få for norsk landbruk og norske forbrukere.

Gjødselprisene har doblet seg siden samme tid i fjor. Som en vesentlig innsatsfaktor i landbruket, legger det press på bøndene.

Lauten forteller i videoen at han i år har en kostnad for kunstgjødsel på 245.000 kroner, opp om lag 50.000 kroner fra i fjor. Men han har bestilt tidlig, og vært relativt heldig. Om han skulle kjøpt inn gjødsel i dag, ville samme kvantum kostet ham 518.000 kroner.

Resett har tatt kontakt med Lauten og stilt ham noen oppfølgningsspørsmål.

Du sier at du har kommet relativt billig unna med kun 50.000 kroner høyere gjødselkostnad i år enn i fjor. Er din oppfatning at mange andre bønder har vært senere ute med innkjøp og kommet vesentlig verre ut enn deg?

– Jeg kjenner bønder som ikke har bestilt gjødsel enda. De har av en eller annen årsak pleid å vente til våren med innkjøp. De vil få en kostbar aha-opplevelse. De kunne ha tatt lån på kredittkort i år og spart store beløp.

Lauten regner med at han får dekket kostnadsøkningen gjennom kompensasjon fra staten, som ble avtalt i tilleggsforhandlignene til statsbudsjettet. Bønder som har vært senere ute med å bestille gjødsel vil derimot ikke få dekket hele kostnadsøkningen.

Lauten er likevel bekymret på lengre sikt.

– Min kostnadsøkning på gjødsel blir forhåpentligvis fanget opp der [statens kompensasjonsordning på 754 millioner, journ.anm.]. Men dette er kun en engangsutbetaling. De ser ut til at prisøkningen blir vedvarende.

Regner du med å få passert hele kostnadsøkningen videre, eller blir dine marginer skvist?

– Bondens driftsresultat har gradvis gått ned og er vel nå lavere enn i 2017, mens andre næringer har økt jevnt og trutt tre prosent årlig. Avstanden begynner å bli stor. Hvis ikke priser på bondens produkter snart stiger blir det krise.

Statistikk fra NIBIO viste at gjennomsnittsinntekten i landbruket landet på 327.000 kroner per årsverk i 2020, opp 27.600 kroner 2019, men en nedgang til 227.200 kroner for kornbønder.

Du sier at bønder nå ikke vil gjødsle optimalt men etter lommeboka. Kommer du selv til å gjøre noen endringer i gjødsling eller produksjon som følger av kostnadsveksten?

– Ja, jeg vil redusere gjødsling og bruk av innsatsfaktorer. Jeg må tenke på gårdens økonomi. Beklager hvis produksjonen går ned 20 prosent. Dagligvarebransjen, forbruker og staten kan ta grep. Men dette haster. Jamfør de som ennå ikke har kjøpt inn driftsmidler for 2022, og planlegging av vekstsesongen 2023 er allerede under planlegging. Jeg tror mange kommer til å satse på dyrking av erter istedenfor hvete.

Gjødselgiganten Yara skrev i sin rapport for tredje kvartal at økningen i europeiske naturgasspriser har utløst betydelige produksjonsbegrensninger og drevet opp globale nitrogenpriser (i.e. gjødselpriser). Som et resultat av de høye gassprisene har Yara redusert produksjonen ved flere av sine europeiske anlegg, og følger nøye med på markedssituasjonen.

I tillegg til generelle flaskehalser i globale forsyningskjeder i kjølvannet av pandemien, har faktorer som sanksjoner mot Hviterussland og kinesisk eksportforbud lagt begrensninger på tilbudssiden i gjødselmarkedet. I USA melder bønder om at leverandører ikke engang tilbyr priser på gjødselleveranser for øyeblikket, skriver The Wall Street Journal.

Christian Anton Smedshaug, daglig leder i AgriAnalyse, er bekymret for situasjonen.

I videoen sier Lauten at folk trolig må vente seg en merkbart høyere brødpris i det nye året, og spør seg om forbrukeren er villig til å betale for det.

Eller, for å spørre som Marie-Antoinette: kan de ikke bare spise kake?

