Britiske Daily Mail publiserte tidligere i desember en artikkel om at den norske forretningskvinnen Celina Midelfart skulle ha hatt et forhold til den avdøde Jeffrey Epstein på 1990-tallet.

Det kommer frem i rettssaken mot Epstein-partner Ghislaine Maxwell som pågår i New York. Maxwell er tiltalt for å ha hjulpet Epstein med å få tilgang til mindreårige jenter.

Det var en av Maxwells advokater som nevnte historien om Midelfart etter at Lolita Express-pilot Dave Rodgers gikk gjennom flyloggene under rettssaken.

Flyloggene skal angivelig ha vist at Midelfart hadde flydd med «Lolita Express», som flyet til Epstein har blitt kalt, minst 13 ganger.

Rodgers ble av en av advokatene til Maxwell spurt i rettssalen om han var kjent med at Epstein hadde et romantisk forhold til Celina Midelfart rundt 1996. Det svarte han bekreftende på, skriver Daily Mail. Piloten nekter selv for å ha skaffet mindreårige jenter til Epstein.

Jeffrey Epstein begikk selvmord da han var i politiets varetekt i fjor.

Celina Midelfart selv benekter at hun skulle ha hatt et romatisk forhold til Epstein.

– Fakta er at jeg i en kortere periode benyttet meg av Epstein, som den gang var en respektert finansielle rådgiver, sine finansielle tjenester, og hadde midler plassert hos Bear Sterns, representert ved Epstein, skriver hun i en epost til Resett.

– Jeg har aldri pleiet noen nær kontakt med Epstein, har aldri datet Epstein eller hatt noe kjæresteforhold med Epstein, understreker hun.

Midelfart skriver viderer at det var gjennom Donald Trump at hun kom i sosial kontakt med Epstein.

– Epstein inngikk i en bekjentskapskrets rundt Donald Trump som det er kjent at jeg i en kortere periode også var en del av. Jeg har ikke hatt noe som helst med Epstein å gjøre siden 96/97, sier hun til Resett.

Avledning som ledd i forsvaret av Maxwell

Midelfart mener Ghislaine Maxwells advokater kommer med usannheter om henne for å distansere Maxwell fra Epstein.

– Jeg reagerer kraftig på at forsvartsteamet til Ghislaine Maxwell konstruerer usanne teorier om at jeg angivelig skal ha hatt et nært forhold til Epstein, formodentlig for å distansere Maxwell fra Epstein, og avlede fra de svært alvorlige anklagene mot Maxwell, skriver Midelfart.

Resett har også stilt Midelfart ytterligere spørsmål om antall ganger hun fløy med Lolita Express og ytterligere om bekjentskapet til Epstein, men hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere i offentligheten.

