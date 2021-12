annonse

Skogselskapet Green Resources har tapt over en milliard kroner på skogsdrift i Afrika. Nå er det i ferd med å selges.

Prosjektet har blitt et enormt tapssluk for gründer Mads Asprem og en rekke kjendisinvestorer. Ambisjonene var store da megler Mads Asprem startet skogdriftsselskapet Green Resources i 1995. Med oppkjøp av skog i Mosambik, Tanzania og Uganda skulle det norske selskapet tjene penger på skog og salg av klimakvoter, skriver Dagens Næringsliv.

DN har i flere ganger skrevet om den prekære mangelen på penger, stadig voksende underskudd og krangler mellom investorer, gründer og kreditorer. Green Resources er blitt et økonomisk mareritt på grunn av store utlegg til planting, og mange år før plantene blir til trær.

Bistandsaktuelt skriver at Green Resources utviklet seg til en av Norges største satsinger i Afrika. Det var nettopp slike prosjekter for eksempel daværende miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og nærings- og handelsminister Trond Giske ville se flere av. På seks år tapte selskapet 1,7 milliarder kroner. Budskapet fra de to politikerne var enkelt: Norske investeringer kan gi en positiv effekt både for næringslivet og lokalbefolkningen og skape utvikling.

Selskapet ble stiftet allerede i 1995, i hovedsak med kapital fra Norfund. Det er et investeringsfond innen norsk bistand. De har investert 28 milliarder kroner. Formålet med fondet er å skape jobber og forbedre levekår ved å investere i virksomheter som fremmer bærekraftig utvikling.

Etter hvert ble ambisjonene gigantomane, og kapitalbehovet tilsvarende. Selskapet kontrollerer 4 000 kvadratkilometer jord fordelt på flere afrikanske land sør for Sahara. Billige penger strømmet inn fra bistandsorganisasjoner og utviklingsbanker, med Norge som midtpunkt. Planene vokste. Det begynte med oppkjøp av et sagbruk i Tanzania der Norad allerede hadde pløyd ned 300 millioner kroner. Videre skulle salg av klimakvoter bli stor butikk.

Dagens Næringsliv har fått tilgang et brev sendt til aksjonærene. Der skriver styret at de har blitt kontaktet av en «anerkjent forvalter» som har vist interesse for å kjøpe hele selskapet.

Etter det DN forstår er forvalteren det australske investeringsselskapet New Forest. Det nye fondet er et samarbeid mellom statlige Finnfund i Finland, britiske CDC Group og norske Norfund.

New Forest har som mål å hente en halv milliard dollar til skogforvaltning i Afrika de neste fem årene, ifølge en pressemelding.

