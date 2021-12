annonse

NRK-speak? Israeler DØDE da BILEN ble beskutt, melder statskanalen.



De senere årene har man kunnet se en akrobatisk språkbruk når mainstream media omtaler vold og terror hvor utøveren er muslimsk.

Onde tunger skal ha det til at MSM etterhvert er blitt godt trent i å tone ned brutale detaljer og hoppe språklig bukk over gjerningsmennene.

Under terrorangrepet i Drottninggatan i Stockholm sentrum i 2017 kunne man lese at et kjøretøy meide ned fotgjengere. «Lastebil kjørte inn i folkemengde», skrev VG. «Fire døde etter at lastebil kjørte inn i folkemengde», fulgte Aftenposten opp.

Året i forveien var det Nice som var blitt åsted for terror. «Minst 84 drept da lastebil kjørte inn i folkemengde», kunne Nettavisens oppslag rapportere. Slik ble fokuset behendig flyttet vekk fra faktumet at føreren av kjøretøyet tilhørte fredens religion.

Vi glemmer heller ikke da to kvinner ble halshugget i Atlasfjellene i Marokko.

Maren og Louisa hadde kuttskader på halsen, lød refrenget i mainstream media. De mest vågale dristet seg til å røpe at udåden ble begått med et «skarpt redskap»!

Ikke minst i den israelsk-palestinske konflikten har mainstream media fremdyrket et talent for underdrivelse. Forleden tok NRK kreativiteten til nye høyder.

16. desember ble et israelsk følge skutt og drept av palestinere som gikk til angrep på dem mens de kjørte bil. Men NRKs fremstilling hadde en litt annen vri:

«Israeler døde på Vestbredden. En israeler i 20-årene døde og to andre ble skadd da bilen de satt i ble beskutt ved en bosetting på Vestbredden.»

En israeler DØDE altså, mens to andre ble SKADD, da BILEN som de satt i ble beskutt ved en BOSETTING på Vestbredden.

Vanlig språkbruk er vel at man blir drept eller såret av skudd. Man dør derimot på aldershjem, eller skader en fot under trening. Sår er hudløst, ofte blødende kroppsvev.

Men her dør en israeler, til tross for at det var bilen som ble beskutt?!

Tok gjerningsmennene kanskje feil av målet? Og hvem var det egentlig som åpnet ild? Var det bosettingen? Eller noen tilreisende?

Etter å ha lest notisen satt Resett igjen med så mange spørsmål at vi straks satte oss i kontakt med statskanalen for en oppklaring.

Les også: Frp-politiker får støtte etter «sjokkerende» hjerne-uttalelse. Faktisk.no avviser at de vil faktasjekke (+)

Nettsjef Hildegunn Soldal og vakthavende nyhetsdirektør Kathrine Hammerstad har dessverre ikke besvart vår henvendelse.

Senere samme kveld tikket det inn en nyhetsmelding fra NTB. Der var det et klart, forståelig språk fra uvakt (internt for utenriksvakta):

«Israelere angrepet på Vestbredden. En israelsk mann ble drept og to andre såret da bilen de satt i ble beskutt av palestinere på den okkuperte Vestbredden torsdag.»

Her går det frem at israelerne ble drept og såret av palestinere.

NTB har nok sitt på det (krutt)tørre når de skriver at motorvogna ble beskutt. Men ut fra sammenhengen levnes det ingen tvil om at det var menneskene i bilen kulene var rettet mot, og telegrambyrået er derfor tilgitt.

Man forventer gjerne ikke så rene ord fra NTB.

Dermed oppstår den selsomme situasjonen hvor NRKs ekstremistiske syn på Israel og jøder får NTB til å fremstå som oppegående, saklige og balanserte.

Her er Resetts ubesvarte spørsmål til NRK:

1.) Hvem var det som skjøt mot personene i bilen? Var det «bosettingen»? Hvorfor går dette ikke frem av meldingen?

2.) Teknisk sett ble bilen beskutt, men gjerningsmennenes mål var neppe kjøretøyet. Hvorfor skriver dere ikke at personene i bilen ble beskutt?

3.) Det er uvanlig språkbruk å si at man dør eller skades når man blir skutt. Derimot drepes eller såres man av kuler, kniver og så videre. Hvorfor velger NRK ord som mange vil oppfatte som ulne eller nedtonende?

4.) 10. desember publiserte dere en annen notis om at israelske styrker hadde skutt og drept en palestinsk mann. Ordet skutt brukes to ganger. Kan det tenkes at NRKs journalister, bevisst eller ubevisst, bruker sterkere, mer ladede ord når palestinere rammes av slike handlinger enn når israelere gjør det?

Les også: NRK erkjenner brudd på god presseskikk etter antisemittisk tirade

5.) NRK er gjentatte ganger blitt beskyldt for antisemittisme, og har også mottatt kritikk for dette av Kringkastingsrådet og Pressens faglige utvalg. Er dere enige i at det kan gi næring til slike oppfatninger når dere skriver at israelere døde og ble skadet etter at bilen ble beskutt av ikke presiserte gjerningsmenn?

Biler som kjører inn i folkemengder. Kniver som stikker ned mennesker. Gullkornene er mange fra MSM-munn.

Har du flere gode eksempler på «NRK-speak»? Del i kommentarfeltet.

