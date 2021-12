annonse

annonse

Henrik Kristoffersen kjørte fantastisk finaleomgangen og gikk fra 7.-plass til topss i italienske Alta Badia.

Romerikingen slo Marco Odermatt fra Sveits med 31 hundredeler. Det var hans første verdenscupseier siden slalåmtriumfen i franske Chamonix i slutten av januar sist sesong.

Det var også Kristoffersens første pallplass i vinter. Totalt står han med 24 individuelle seirer i verdenscupen. 19 av dem ble vunnet i slalåm, mens resten kom i storslalåm, melder NTB.

annonse

– Det var faen meg på tide, utbrøt Kristoffersen til Viaplay etter maktdemonstrasjonen i Italia.

Ikke i nærheten

27-åringen var 57 hundredeler bak franske Mathieu Faivre foran finaleomgangen. Ingen av de seks som kjørte etter ham, var i nærheten av nordmannens totaltid.

– Vi har endret noe stort med skiene for to dager siden. Jeg prøvde det for første gang i går, sa han i et intervju vist på Viaplay.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474