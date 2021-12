annonse

Frp-leder Sylvi Listhaug krever svar.

– Det er svært alvorlig dersom finansministeren har feilinformert Stortinget om hvilket handlingsrom Norge har i henhold til EØS-avtalen, sier Listhaug til NTB.

Søndag ble det kjent at EØS’ tilsynsorgan Esa avviser påstanden fra Vedum om at regjeringen ikke kan gi mer lønnsstøtte på grunn av EUs konkurranseregler.

Ifølge Esa kan det gis inntil 80 prosent i lønnsstøtte, uavhengig av lønnens størrelse. Regjeringen har imidlertid satt et tak på 30.000 kroner.

– Grunnen til at vi har kommet dit, er at dette har vært avstemt med Esa tidligere i dag, i en uformell prosess, for å vite at man ikke setter ordningene i fare hvis man går for høyt, sa Vedum da lønnsstøtteordningen ble presentert for Stortinget fredag.

– At Vedum skyver Esa foran seg, og Esa tilbakeviser hans påstander, gjør at det er nødvendig at Vedum kommer til Stortinget mandag for å redegjøre for saken. Fremskrittspartiet kommer til å be stortingspresidenten anmode Vedum om å komme til Stortinget ved slutten av møtet mandag for å svare på spørsmål fra Stortinget, sier Listhaug.

– Lønnsstøtteordningen regjeringen har lansert, er slaktet både av ansatte og bedrifter. Vi mener vi ikke kan gå inn i jula med denne situasjonen, sier hun.

Både NHO og Virke er svært overrasket

– NHO har gjentatte ganger bedt om å heve maksbeløpet, men Finansdepartementet var fredag tydelig overfor NHO at lønnsstøtteordningen da ville stange mot statsstøtte-regelverket i EØS, og at det ikke var mer å gå på, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom til NTB.

– Vi er svært overrasket hvis dette nå viser seg å ikke stemme. Med disse uttalelsene fra Esa forventer vi at finansministeren oppklarer saken umiddelbart, sier hun.

Også Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen sier til NTB at saken overrasker stort.

– Vi fikk den samme beskjeden. At Vedum skylder på EØS, er merkelig. sier han.

– Vår forventning er at finansministeren sjekker ut dette så raskt som overhodet mulig. Det handlingsrommet som har oppstått, må han bruke. Vi forventer at dette følges opp raskt, vi må få avklaring på dette før jul, sier Horneland.

Både NHO og Virke mener både nivået på lønnsstøtten og prinsippet om at ingen kan permitteres, gjennomgås på nytt.

– Det er et hinder for svært mange som ikke får brukt lønnsstøtteordningen, sier Melsom.

Vedum: Skal ha møte

Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet møter EØS-tilsynsorganet Esa mandag formiddag.

– Vi var opptatt av å legge taket i ordningen slik at vi ikke brøt statsstøttereglene. Dersom det nå viser seg at Esa har endret sitt syn, vil jeg sette opp et avklarende møte med Esa så raskt som mulig, sa Vedum til NTB søndag.

I en pressemelding senere søndag kveld sier Vedum dette:

– Vi er opptatt av at vi skal være innenfor statsstøtteregelverket, men samtidig bruke den fleksibiliteten som ligger der til det beste for norske bedrifter. Derfor er jeg optimistisk med tanke på de signalene Esa har kommet med i dag.

