Store menneskemengder var ute Brussels gater søndag for å protestere mot de nye koronatiltakene som myndighetene har innført. Det gikk lenge fredelig for seg, men utartet utover ettermiddagen.

Også helsepersonell var blant dem som protesterte, skriver NTB. Fra 1. januar har de tre måneder på seg til å ta koronavaksine for å unngå å miste jobben.

Demonstrantene hadde plakater med paroler som «frisone» og «nok er nok».

#Brussels The Home Of The #EU Packed To The Rafters With The #protests Against #Tyranny Every Day More #wakeup pic.twitter.com/XXPyhoo5Hw

Noen timer etter at protestene begynte, ble det sammenstøt mellom politiet og en gruppe demonstranter. Det ble kastet steiner, kinaputter, glassflasker, greiner og andre gjenstander mot dem, skriver nyhetsbyrået.

Politiet svarte med tåregass og pepperspray, og flere demonstranter er pågrepet.

BELGIUM 🇧🇪

A journalist attacked by the police in #Brussels during the dispersal.

The Parc du Cinquantenaire was drowned in tear gas to evacuate the demonstrators. (@vecumedia) pic.twitter.com/eEko4fEkN9

