En mann i 70-årene ble slått og fraranet en sykkel på Tøyen i Oslo søndag morgen.

Politiet meldte om hendelsen ved Tøyen senter klokka 7.55 søndag morgen.

Etter en snau halvtime opplyste politiet at to personer, unge menn i 20-årene, var pågrepet i nærheten av der hendelsen skjedde. Operasjonsleder Tore Solberg sier til Avisa Oslo at mennene imidlertid ikke er siktet for noe kriminelt, men har status som mistenkte i saken, melder NTB.

#Oslo En person er nylig blitt fraranet sin sykkel ved Tøyen senter. Fornærmede ble slått, og fratatt sin sykkel. Politipatruljer er på stedet nå, søker etter gjerningspersoner. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 19, 2021

To gutter i starten på 20-årene ble pågrepet for forholdet, tatt i nærheten. Fornærmede ble slått og sparket, kjørt legevakt. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 19, 2021

