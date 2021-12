annonse

Torsdag kveld benyttet Nettavisen følgende overskrift «Strømdramaet i Stortinget fortsetter» og «en milliardpakke skal hjelpe strømkunder med høye regninger i vinter.

Og i dag fortsetter Nettavisen: Regjeringspartiene og SV enige om ny strømpakke: – Nå kan folk gå inn i jula med senkede skuldre.

Overskriftene har feil tekst; det er ikke noe «strømdrama» eller «strømpakke» i Stortinget. Energipolitikken er ikke til debatt, selv om det er her rotårsaken til problemene finnes. Det handler i realiteten om hvor mye befolkningen skal godtgjøres for det ranet de er påført pga manglende styring med energipolitikken.

Det virkelige drama finner sted i husholdningene, nå i sør og øst. Her leser vi beretninger fra folk som fryser, som er fratatt økonomi til å handle og som ligger våken om natten og lurer på om de har penger til å betale neste strømregning. Angsten kryper inn under huden. Det gjør inntrykk. Stortinget har gjort folks svekkede økonomi til partipolitikk. Det er avskyelig, ja, til å spy av.

De fleste partiene er skyldig for det økonomiske drama folk i sør og øst opplever. Høyre, FrP, Venstre og KrF vil ikke ta i energipolitikken. Det vil heller ikke Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Gjør de det legger de seg ut med EU og må pirke i EØS-avtalen.

Både posisjon og opposisjon ønsker ikke å ta tilbake makta, bukta og begge endene og bli herre i eget hus. Alle partiene kappes nå om å gi befolkningen almisser. Tenk det – almisser til eierne av energiverkene, linjene og den elektriske infrastrukturen i Norge. I tillegg tillater de seg å stå fram og påstår at de gir mye og redder folk fra undergangen. Det er, etter min mening, jævlig frekt. Slik jeg oppfatter stortingspolitikerne er de mer opptatt av å sikre fri flyt av strøm i det så kalte «grønne skiftet», enn å stå opp for befolkningen som de har ansvar for å lede og styre.

Dette vil få konsekvenser. Du kan ikke stikke av med 30 kroner og betale tilbake fem og påstå at det er fer og rettferdig. Det er et underslag, et ran og uakseptabel oppførsel. Flere stortingspolitikere har beriket seg av befolkningens penger og er på tiltale. Dette føyer seg inn i rekken, men er mye, mye, større.

Stortingspolitikerne må ha tillit i befolkningen. Det tar tid å oppnå. I denne saken har de forlatt sitt folk. En kaptein som forlater sitt mannskap og redder seg selv har ikke forstått sin rolle om bord. Slik virker det også på Stortinget som nå foreslår: «kast en redningsvest til dem så klare de seg selv».

Konsekvensene blir tap av tillit, avmaktsfølelse, sinne og frustrasjon. Mange kommer til å spørre seg selv; hvorfor går jeg i valglokalet og velger politikere som ikke vil meg vel, men som raner meg på lys dag?

Jeg vil oppfordre stortingspolitikerne til å ta tilbake makta og styringen av energipolitikken. Energipolitikk er grunnleggende og avgjørende, ja, en livsviktig del av kritisk infrastruktur. Rimelig elektrisk kraft er et grunnleggende og nødvendig element i velferdsstaten. Befolkningen har selv, i stor grad, bygd og finansiert vannkrafta og linjenettet. Da skulle det bare mangle at dette ikke skulle komme dem til gode. Det kommer store endringer på dette politikkområdet i årene som kommer. Da må det norske folket, gjennom valgte politikere, kunne styre politikken og velge egen framtid. Overlates dette til andre og befolkningen blir husmenn i eget land, ja, da smuldrer og forvitrer folkestyret og demokratiet. Det norske skip må bemannes og seiles av folket og styres av kompetente loser. Gjør vi det vil vi ikke gå på grunn, havarere og miste liv, men beskytte besetning, familie og venner.

