Forskere i Storbritannia har funnet ut at omikron ikke er i stand til å angripe lungene like effektivt som tidligere varianter av coronaviruset. skriver NTB.

En ny studie tyder på at mutasjonene i virusets spike-protein, som gjør det i stand til å omgå immunitet, muligens også reduserer måten det formerer seg i lungene og framkaller alvorlig sykdom.

Studien er gjort av forskere ved The Cambridge Institute of Therapeutic Immunology and Infectious Disease.

– Hva betyr alt dette? spør Forskningsleder Ravi Gupta, som er professor i klinisk mikrologi ved Cambridge i en Twitter-melding før han oppsummerer resultatene og til slutt fastslår at den raske spredningen av omikronvarianten uansett utgjør en trussel mot folkehelsen.

3. What does this all mean? Efficient infection of lung cells could correlate with severity of lung disease. Syncitia or fused cells are often seen in respiratory tissues taken following severe disease. Delta was very good at both, in contrast to Omicron. Further work is needed

— Gupta Lab (@GuptaR_lab) December 17, 2021