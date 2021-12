annonse

Midt på dagen 13. juli 2021 parkerte en familiefar sin Toyota Land Cruser noen få meter utenfor påvist parkeringsplass ved Valdresflye i Østre Slidre. Det skulle han aldri har gjort.

Den det her gjelder måtte 29. november 2021 møte i Vestre innlandet tingrett, tiltalt for overtredelse av Motorferdselloven § 12, jf. § 3 – for å ha utøvd motorferdsel noen få meter i utmark og vassdrag uten tillatelse.

Tiltalte (55), som tidligere hadde nektet å vedta en bot på kroner 14 000, erkjente seg ikke skyldig.

Påstand

Politiadvokat Einar Gauslaa Bergem ved Innlandet politidistrikt argumenterte for at tiltalte (heretter benevnt som domfelte) måtte dømmes etter tiltalebeslutningen til en bot på kroner 14 000,- sekundert 29 dager i fengsel.

I tillegg, mente politiadvokaten at domfelte måtte betale saksomkostninger etter rettens forgodtbefinnende.

Forklaring

Domfelte opplyste retten at han var på ferie sammen sin kone og sin yngste sønn, og på vei fra Trondheim til Kristiansand.

På turen over Valdresflya registrerte han at flere andre hadde stoppet og campet på diverse grusplasser og/eller parkeringsplasser. Domfelte og familien ønsket å campere langs veien, og kjørte av på en av de angitte grusparkeringsplassene.

I og med at det var problematisk og lite hensiktsmessig og telte på grus, kjørte domfelte noen få meter bort fra selve grusplassen – hvoretter de kunne campere på gresset, samt at bilen sto mer hensiktsmessig.

Oppsynskvinne

Da domfelte med familie skulle kjøre videre dagen derpå, ble han oppsøkt av en dame som meddelte at hun var «fjelloppsyn».

Etter å ha tatt flere bilder av domfeltes bil med mer, informerte hun domfelte at saken ville bli politianmeldt, i og med at domfelte beviselig hadde kjørt og plassert sin bil i «utmark» – kun noen få meter fra den lovlige (grusplassen) parkeringsplassen.

Skyldspørsmålet

Rettens administrator, dommerfullmektig, Karoline Gjønnes Johansen, bemerket blant annet følgende relatert til den endelige domsslutningen:

– På bildene som ble fremlagt for retten, ser man tydelig at tiltalte har parkert på en gresstopp noen meter fra en grusplass. Det er ingen opparbeidet vei eller trase fra grusplassen opp til hvor tiltalte har parkert. Retten finner det hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte har kjørt bil i utmark, og at de objektive vilkårene for skyld foreligger.

Straffeutmålingen

Resett gjengir i denne sammenhengen sluttelig dommerens endelige avgjørelse i sakens anledning:

– I denne saken er det ikke tale om kjøring i Nasjonalpark. Kjøringen må anses som meget beskjeden (kun tale om noen få meter) og det er ikke dokumentert noen skader på naturen i form av for eksempel hjulspor som følge av kjøringen.

Retten har funnet at boten passelig kan fastsettes til 8 000 kroner, subsidiært (om boten ikke betales eller lar seg inndrive) 16 dager fengsel.

Ut ifra sakens omfang og lengde på hovedforhandlingen, idømmes tiltalte saksomkostninger på kr. 1 500.

Spørsmål

I denne straffesaken kan man faktisk spørre seg – har domfelte i nødvendig grad utvist tilstrekkelig og betryggende skyld i lovens forstand, eller er dette en straffri handling på bakgrunn av en unnskyldelig rettsvillfarelse?

Skyldkravet overfor motorferdselloven § 12 er forsett eller uaktsomhet.

Les også: Trodde fjellrev var albinorev – dømt til 90 dagers fengsel: – Jeg ville jo vært en idiot

Domfelte

Hva er din kommentar til dommen?

– Nei, hva skal jeg si? Jeg møtte jo opp i rettsmøtet via videolink uten advokat, i og med at det offentlige ikke dekker advokatutgiftene i tilsvarende ubetydelige straffesaker.

Jeg har prøvd å være en lovlydig borger i hele mitt liv, så blir jeg «overkjørt» på denne måten. Man må jo stille spørsmålstegn hva egentlig politiet og rettsvesenet i Norge egentlig driver med?

Hvert år henlegger norsk politi tusenvis av navngitte gjerningsmenn, også voldsmenn. Alvorlige grove straffesaker blir ei heller etterforsket på grunn av kapasitet og økonomiske hensyn.

Hvorfor har eventuelt min totale «villfarelse» overfor utmark og motorvognlovens § så sterk betydning og førsteprioritet i det norske rettssystemet?

Vil du anke saken videre til lagmannsretten?

– Jeg tror ikke det. Det vil kun bli en merbelastning for meg og min familie. De økonomiske utgiftene i sakens anledning vil jo også vokse om jeg taper saken.

Dommeren reduserte boten fra kroner 14 000 til kroner 8 000 – hva tenker du om det?

– Jeg tror faktisk at dommeren i denne saken følte at boten og hele saken i utgangspunktet var urimelig. Men, ut ifra politisk korrekthet med tanke på faunaklima med mer, måtte hun på en symbolsk måte stadfeste en straffereaksjon mot meg.

