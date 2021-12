annonse

Avtalen, signert 17. desember 2021, baner vei for økt samarbeid mellom de to marinene over de neste tjue årene, spesielt deres evne til å krige side ved side.

Naval News melder at US Navy og Marine Nationale har blitt enige om et «strategisk rammeverk for interoperabilitet» (SIF) mellom de to marinene. Avtalen ble signert via videokonferanser, ved den franske marinens hovedkvarter og ved den franske ambassaden i Washington D.C.

Ifølge den franske marinen er avtalen et resultat av et arbeid som ble igangsatt for to år siden. Den setter spesifikke mål spesielt utformet for å «kontinuerlig forbedre interoperabiliteten mellom de to marinene over de neste 20 årene, inkludert en målrettet innsats på toppen av det operasjonelle spekteret: Kontroll over havet og maktprojeksjon.» Avtalen tilrettelegger for økt og enklere kontakt mellom flaggoffiserer og sørger for etablering av et rammeverk for utveksling av gradert informasjon og data.

– Denne avtalen markerer et veldig viktig skritt fremover og kulminasjonen av et felles ønske om å styrke samarbeidet mellom de to marinene, til tross for den grove sjøen som de to landene nylig har krysset, heter det i en offisiell uttalelse fra Marine Nationale.

