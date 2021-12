annonse

annonse

En mann fra Jemen er blitt dømt til 15 års fengsel i Saudi-Arabia for å ha fremmet «frafall, vantro og ateisme» gjennom twitring på to anonyme Twitter-kontoer.

Ifølge menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) er den 38 år gamle Abu Luhum anklaget for å ha tvitret fra anonyme kontoer som aktor hevder var tilknyttet ham.

– Ifølge retten har tweetene fremmet «religiøst frafall, troløshet og ateisme», sier HRW. Tiltalen mot Abu Luhum gikk ut på å nekte for Guds eksistens, og å publisere innhold som gikk mot offentlig orden, religiøse verdier og allmenn moral i sosiale medier.

annonse

Saudiarabiske myndigheter arresterte Ali Abu Luhum (38) den 23. august i år og han sitter nå i Najran-fengselet i Sør-Saudi-Arabia. Dommen er blitt anket og venter nå ifølge HRW på å bli behandlet i landets Høyesterett.

– Saudiarabiske myndigheter nøler ikke med å fremstille landet som tolerant og reformerende, men å motsi statens syn på religion resulterer fortsatt i 15 års fengsel, sier Michael Page, nestleder i Midtøsten i Human Rights Watch, i en kommentar til dommen.

Og han legger til; «Utøvere som er involvert i arrangementer støttet av den saudiske regjeringen bør tenke lenge og hardt på om de vil være med på å hvitvaske regjeringens overgrep.»

annonse

Ble nektet advokat

En informert kilde fortalte Human Rights Watch at den 23. august ringte Abu Luhums saudiske arbeidsgiver og ba ham komme til et kort møte, hvoretter han forlot hjemmet sitt og kom aldri tilbake. Kilden fikk senere vite at saudiske myndigheter hadde arrestert ham og holdt ham på politiets etterforskningsavdeling.

Kilden sa at Abu Luhum ringte familien hans dagen etter arrestasjonen og fortalte dem hvor han var, og at grunnlaget for arrestasjonen var hans sosiale medieaktiviteter. I begynnelsen av september fikk familien hans besøke ham i fengselet i fem minutter i nærvær av sikkerhetsvakter.

Den 23. september overførte saudiske myndigheter ham til Najran fengsel og han kunne da ringe sine slektninger oftere. Saudiarabiske myndigheter tillot ikke Abu Luhum å benytte advokat under første internering og avhør. Først en måned etter arrestasjonen fikk familien omsider lov til å skaffe Abu Luhum advokat.

Basert på rettsdokumenter gjennomgått av Human Rights Watch, hevdet saudiske påtalemyndigheter at de aktuelle anonyme Twitter-kontoene var registrert med telefonnumre knyttet til Abu Luhum og anklaget ham for frafall og blasfemi, inkludert fornektelse av Guds eksistens, profeten Muhammed og for å ha fremmet ateisme gjennom å publisere og fremme et budskap de påstår går ut over offentlig orden, religiøse verdier og offentlig moral på sosiale medier.

Truet kona for å tvinge frem en tilståelse

Abu Luhums tilståelse, som danner grunnlaget for påtalemyndighetens sak mot ham, ble ifølge kilden påtvunget ham av påtalemyndigheten. Ifølge HRWs kilde skal påtalemyndigheten ha true med å også tiltale kona hvis han ikke signerte tilståelsen.

Påtalemyndigheten krevde først dødsstraff for Abu Luhum basert på hudud forbrytelser som har spesifikke straffer under landets tolkning av islamsk lov.

Men fordi Abu Luhum trakk tilbake tilståelsen sin i retten, avviste retten hudud-påstanden og dømte ham til 10 års fengsel basert på det islamske lovprinsippet ta’zir, hvor dommere har vid skjønnsmessig makt til å bestemme straff i enkeltsaker, og fem år basert på artikkel 6 i Saudi-Arabias lov om anti-cyberkriminalitet. Retten beordret også at Twitter-kontoene skulle bli stengt.

HUDUD: I islamsk strafferett viser hudud til de forbrytelser som i Koranen kalles overtredelse av «Guds grenser» (sure 2, 187), og hvor straffen er fastsatt i teksten. Slike lovbrudd regnes som en krenkelse av Gud selv, til forskjell fra straff for forbrytelser hvor det er mulig å velge straffeform. Koranen omtaler for eksempel konkrete straffer for drap, men åpner samtidig for valg mellom gjengjeldelse eller økonomisk kompensasjon (diya) til offerets familie. (Kilde: Store Norske Leksikon)

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474