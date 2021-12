annonse

annonse

Tidligere mandag kom en norsk studie som viser betraktelig mer og varige nivåer av antistoffer etter selv mild covid-19 sykdom enn etter dobbel vaksinering. Men FHI vil ikke endre sin offentlige oppfatning.

– Sykdom gir ikke bedre beskyttelse enn vaksiner, sier assisterene direktør og leder av vaksinasjonsprogrammet i FHI, Geir Bukholm, til Resett.

Resett skrev mandag formiddag om en studie fra sykehuset Sørlandet og Telemark hvor personer som har hatt koronavirussykdom, hadde gode antistoffnivåer i kroppen ett år etter at de var smittet.

annonse

400 personer som var koronasmittet i den første bølgen eller i desember 2020, deltok i studien. 96 prosent hadde gode nivåer av antistoffer i blodet ti til tolv måneder etter å ha gjennomgått covid-19, sier prosjektleder for studien, overlege Anne Kristin Møller Fell ved Sykehuset Telemark, til NRK.

– Det ser ut som egne antistoffer har en bedre holdbarhet, sier overlege Fell som sammenlikning med vaksiner.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er også intervjuet om saken. Han sier det er positive nyheter.

annonse

– Det tyder på at immuniteten kan være mer langvarig enn tidligere antatt, sier Nakstad.

Men også tidligere studier har vist det samme. En israelsk studie ble referert på forskning.no i august.

Forskjellene var store. Ifølge forskerne dreide det seg om seks til tretten ganger så stor risiko for å bli smittet med deltavarianten hvis man er vaksinert og tidligere usmittet enn hvis man har hatt covid-19.

– Dette er et skoleeksempel på hvordan naturlig immunitet faktisk er bedre enn vaksinering, sa Charlotte Thålin ved Karolinska Institutet den gang.

FHI står på sitt

Resett tok kontakt med Folkehelseinstituttet etter at nyheten om studien fra det norske sykehuset dukket opp. Flere av våre lesere er interessert i om slike funn endrer norske myndigheters syn på mest hensiktsmessig vaksinestrategi. For med vaksiner viser tester at effekten avtar etter bare få måneder, slik at oppfriskningsdoser dermed blir anbefalt. I Norge er det vedtatt å tilby alle over 18 år en tredje dose innen utgangen av februar 2022. Det anbefalte tidsintervallet mellom andre og tredje dose er nede i fire måneder for enkelte grupper.

Det er også varslet at enda flere doser kan bli aktuelt i fremtiden.

– Viser til nyheten i dag om en studie ved Sykehuset i Telemark om gode antistoffer etter selv mild sykdom 10-12 måneder etter covid-19. Samtidig viser studier at effekten etter vaksiner avtar raskt, noe som ligger til grunn for at norske myndigheter nå anbefaler en tredje boosterdose. Er FHIs inntrykk så langt i pandemien at sykdom gir bedre og/eller mer langvarig effekt enn selv gjentatte vaksiner?

annonse

– Vi ser at naturlig gjennomgått sykdom gir immunitet. Denne immuniteten kan være «smal», dvs den gir beskyttelse mot akkurat den varianten som har vært årsak til sykdommen. Det sier ikke rapporten fra Telemark noe om. Derimot ser man at kombinasjon av naturlig gjennomgått sykdom + en vaksinedose gir en veldig god immunitet, og en bred immunitet, svarer assisterende direktør Geir Bukholm i FHI til Resett.

– Siden yngre mennesker jevnt over får milde sykdomsforløp, mens det samtidig er rapportert om bivirkninger i disse gruppene etter vaksiner, kan studiene om bedre immunitet etter sykdom kunne påvirke FHIs fremtidige anbefalinger om vaksineråd?

– Dette er et viktig spørsmål ifm oppfriskningsdoser. Dersom man er blant de som ikke får alvorlig sykdom, kan det å gjennomgå sykdom på naturlig måte gi en god effekt etter at man har gjennomgått grunnvaksinering. Men det er mange som får et alvorlig sykdomsforløp uten at de kjenner til at de har noen risikofaktorer. For disse er det et sjansespill å gjennomgå infeksjon.

– Hva er FHIs beskjed til de som eventuelt tenker at de foretrekker å ta sjansen på å smittes enn å ta vaksine?

– At man må vurdere risiko for alvorlig sykdom og at man vil være smittespreder når man gjennomgår sykdom og derved kan smitte andre i familie, bofellesskap, kolleger på arbeidsplassen, eller andre man har kontakt med.

– Hva kan være grunnen til at sykdom gir bedre beskyttelse enn vaksiner?

– Sykdom gir ikke bedre beskyttelse enn vaksiner, men kombinasjonen av vaksiner og sykdom gir en bred beskyttelse. En viktig faktor er nok at man eksponeres for ulike deler av viruset, svarer Bukholm.

Resett har også stilt Bukholm et oppfølgingsspørsmål, men så langt uten å få svar. Spørsmålet vi har stilt er gjengitt under. Vi oppdaterer saken så snart vi får svar.

– Er det ikke for kategorisk å si på dette tidspunkt at sykdom ikke gir bedre beskyttelse enn vaksiner når studien fra Telemark og den israelske studien gjengitt av forskning.no i august viser at sykdom gir god immunitet opp mot ett år? Hvilke vaksinestudier er det som tyder på like god og langvarig beskyttelse av vaksiner isolert?

Setter du pris på denne artikkelen? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

annonse Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474