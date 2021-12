annonse

annonse

Skrekkscenarioene om 90.000 til 300.000 smittetilfeller pr. dag i Norge ble overlevert Støre-regjeringen forrige og formidlet i norske medier mandagen etter. Det var Folkehelseinstituttet som sto bak tallene de beregnet for omikron-spredning.

På tidspunktet med tall 26. november til 7. desember var det bare 502 kjente tilfeller i Norge, skriver Aftenposten.

Forrige lørdag fikk statsminister Jonas Gahr Støre (A) et sjokkerende budskap i FHIs siste risikovurdering.

annonse

«I et foreløpig scenario beregner vi at det om tre uker kan bli opp mot 90.000 og 300.000 tilfeller pr. dag og 50 til 200 innleggelser pr. dag dersom tiltakene ikke bremser epidemien betydelig», het det i rapporten.

Dette førte til det Aftenposten omtaler som «sjokkoverskrifter i mediene». Regjeringen reagerte raskt med strenge tiltak.

– Det er nå særlig Folkehelseinstituttets analyser av spredningen og veksten i smittetakten som vi legger til grunn for tiltak, sa Støre til NTB.

annonse

Dårlig grunnlag

– Det var lite data og mye usikkerhet, sier forsker og seniorrådgiver Gunnar Rø i Folkehelseinstituttet nå om tallene som lå til grunn. For mye velt ble lagt på et par unike hendelser.

Det gjalt julebordet på restauranten DS Louise og et julebord på Norefjell.

– Slike supersprederhendelser kan ha en effekt på smitteveksten og hvor raskt det ser ut som at omikron vokser. Dette kan være en av flere mulige feilkilder som igjen kan påvirke analysene våre. Vi kan ha hatt et litt feil bilde av smitteveksten, sier Rø nå. Han var sentral i å utarbeide skrekkscenariene i utgangspunktet

– Er ikke tabellen med smitte fra 26. november til 7. desember et syltynt grunnlag for å komme frem til at det kunne bli 90.000 til 300.000 smittede pr. dag i Norge?

– Jeg ville ikke bruke uttrykket syltynt, men jeg er enig i at dette scenarioet ikke lenger er blant de mest realistiske, siden vi nå sannsynligvis begynner å se en effekt av tiltakene, svarer Rø.

Han forsvarere likevel modellene og at de ble delt med politiske beslutningstakere.

– Det er stor usikkerhet rundt omikron. Vår jobb er å lage scenarioer, slik at beslutningstagerne har et faglig grunnlag for å vurdere tiltak. Analysene gir et øyeblikksbilde av situasjonen og vil fortløpende bli oppdatert med mer data og oppdatert kunnskap.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse