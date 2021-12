annonse

Snudd på hodet.

Den 10.12.2021 setter Johan Ræder ved UiO på trykk sine fascinerende og ganske radikale synspunkter i DN titulert:«Innlegg: Skal de ikkevaksinerte fritas fra samfunnskontrakten?» med undertekst «Et logisk og rimelig krav ville være at ikke-vaksinerte fremdeles må underkaste seg samme smitteverntiltak som gjaldt for alle når ingen var vaksinerte».

Problem

Helsevesenet er en av grunnpilarene i velferdsstaten Norge. Dessverre er denne pilaren i ferd med å gå i oppløsning. Helsevesenet er ikke lenger dimensjonert for sesongmessige luftveisinfeksjons-innleggelser. Dette medfører en del støy.

Segregering

Når Ræder tar til ordet for en segregering i samfunnet med hensyn på individuelle rettigheter basert på vaksinestatus er dette i realiteten et forsøk på å eksternalisere et internt problem. Det er en kjent propaganda- og undertrykkelsesstrategi å identifisere en felles fiende for så å forsøke å la samfunnet rive denne fienden i filler.

Norge er enn så lenge et fritt demokrati, der vi ikke tvangsvaksinerer befolkningen eller henviser meningsmotstandere til avgrensede områder av samfunnet. Det er heller ikke et samfunn der vi normalt sett anklager andre «grupper» for å stjele felles helseressurser slik Ræder anklager de ikke-vaksinerte for.

Vi vet også fra bla studier gjengitt hos CDC og Lancet at fedme har en sterk forklaringskraft opp mot innleggelser og død av covid-19, og at det er hevdet at fedme alene koster norske skattebetalere 68 milliarder per år. Skal innbyggere som lider av fedme av den grunn betale mer i skatt enn andre under pandemien? Naturligvis ikke.

Data eller anekdoter

Ræder tilbyr ingen tall eller data som beriker analysen av helsevesenet. Vi serveres en anekdote om at 5 av 6 innlagte på en ny avdeling ved OUS i ett øyeblikk er ikke-vaksinerte. Det opplagte spørsmålet han ikke svarer på: hvem er egentlig disse pasientene? Det vi vet fra FHIs ukesrapport er at 17% av innleggelser knyttet til luftveisinfeksjoner tilskrives covid-19 pasienter.

Vi vet også via Åvitslands twitterkonto at 50% av covid-19-innlagte er ikke-vaksinerte. Det vil si at 9% av innleggelsene for luftveissykdommer gjelder personer som ikke har tatt vaksinen. I tillegg kommer alle andre mulige innleggelser som gjør gruppen ikke-vaksinertes andel av innleggelser svært liten.

Tallene vi får fra helsemyndighetene er klare; innleggelser for covid-19 kan ikke alene forklare at helsesektoren i dag «kneler».

Samfunnet må stille spørsmål og kreve svar

Som samfunn må vi derfor stilles oss spørsmålet: hvorfor er enkelte helsearbeidere og mange politikere så opptatt av å peke utover i spørsmålet om kapasitet? Svaret er sannsynligvis å finne internt i helseforetakene og i departementet. Vi vet allerede nå at det er et stort avvik i hva helseforetakene sier de kan, og hva helseforetakene kan.

Det er fire vaksiner som i dag benyttes i EU under betinget godkjennelse. I følge legemiddelverket er det per 7. desember 2021 meldt inn mer enn 44,000 mistenkte bivirkninger fra vaksinene i Norge alene. Vi vet også at unge i stor grad rammes av alvorlige bivirninger. Vi vet av tall fra det svenske intensivvardregsiter (som tilbyr et helt annet datagrunnlag enn FHI) at unge friske mennesker (i Sverige) som smittes av koronavirsuet ikke rammes alvorlig av sykdommen covid-19 (på et statistisk nivå). Samlet sett tilsier forholdene at det kan være rasjonelt for enkelte å takke nei til vaksinering. Dette bør vi som samfunn respektere.

Ræder tar til ordet for et samfunn der man ved å avstå fra å ta et legemiddel skal straffes hardt og han tar derfor egentlig til ordet for praktisk tvangsvaksinering.

Jeg synes det er rimelig å kunne forvente at slike radikale utsagn ledsages av data og statistikk, og vil oppfordre Ræder til å komme på banen med dette.

