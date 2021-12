annonse

Liverpool-manager Jürgen Klopp vil nå at Premier League settes på pause etter at flere av hans fullvaksinerte spillergruppe har testet positivt.

– Vi spiller nå onsdag, deretter søndag og deretter tirsdag, det er bare ikke mulig. Vi har ikke spillerne vi trenger, og vi vil sannsynligvis få flere positive koronatester. Da vil disse spillerne også gå i karantene, sier en oppgitt Liverpool manager Jürgen Klopp etter 2-2-kampen mot Tottenham søndag.

Det er registrert rekordmange tilfeller av Omikron-varianten av coronaviruset i Storbritannia.

Tyskeren uttalte for et par dager siden at han ikke ville ha en «covid-pause» men har nå snudd. Han har tidligere sagt at hele klubben er fullvaksinert.

– Alle mine gutter er fullvaksinert, og noen har fått en tredje dose, men man kan likevel bli smittet. Gaven forskerne har gitt oss er at man da kommer gjennom det uten store problemer, sa Klopp.

Flere kamper i det engelske ligasystemet fikk utsatt sine kamper i helgen. Mandag skal Premier League diskutere om de skal ha en pause.

